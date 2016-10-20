Osmanlıspor-Villarreal I 20.00
UEFA Avrupa Ligi L Grubu mücadelesinde Osmanlıspor, Villarreal'i konuk ediyor.
AKÇAY UMUTLU
Osmanlıspor Teknik Direktörü M.Reşit Akçay, basın toplantısında rakiplerine meydan okudu. Akçay, "La Liga'da namağlup ve Avrupa Ligi'nde favori bir ekol ile karşılaşacağız. Tempomuz iyi olmasa da belli bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum. İyi bir duruş göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı..
SAAT: 20.00
STAT: Ankara Osmanlı
HAKEM: Liran Liany (İsrail)
OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Aykut Demir, Lawal, Ndiaye, Pinto, Rusescu, Umar Aminu, Delarge, Numan, Adam Maher.
VİLLARREAL: Fdez, Rukavina, Alvaro, Bonera, Angel, N'Diaye, Bruno, Dos Santos, Castillejo, Pato, Santos.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:06
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 21
Yorum
vasat galata besiktasin basarisini kiskanmis,korkuyo besiktastan,cunku besiktasin sampiyon olacagini biliyor,2 ay sonra paketlerler devsirme td senii:))
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 21
Yorum
adasd1907 haksız "penaltılar verildi beşiktaşın golüde ofsayttı" desin kardeşim.
- Şimdi tam vakti
Toplam 5
Yorum
denemetahtasi fenere gelmis en iyi gecmise sahip forvet. ne yazik ki. aciga alinmis spor arabasindan farki yok cilala cilala anca bakarsin. yola cikinca ya eksozun duser ya motorundan yanan yag kokusunu izlersin. Kiyamaz geri park eder anca bakarsin. Müze acilen Devren SATILMALI !!!
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