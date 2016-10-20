 Osmanlıspor-Villarreal I 20.00 – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Osmanlıspor- I 20.00

    Osmanlıspor-Villarreal I 20.00

    Avrupa Ligi L Grubu mücadelesinde Osmanlıspor, 'i konuk ediyor.

    L Grubu'nda ilk maçında evinde S.Bükreş'i 2-0'la geçen, deplasmanda Zürih'e 2-1 yenilen Osmanlı, İspanya'nın takımını ağırlıyor. Osmanlı 3 puanla 3., grubun favorisi Villarreal ise 4 puanla zirvede. Bu sezon Avrupa Ligi'nde, elemeler dahil evinde 4 maçı da gol yemeden kazanan temsilcimiz, 2014-2015'te Bursa'da oynayan Bakambu'yu kadrosunda barındıran Villarreal'e karşı serisini korumaya çalışacak.

    AKÇAY UMUTLU
    Osmanlıspor Teknik Direktörü M.Reşit Akçay, basın toplantısında rakiplerine meydan okudu. Akçay, "'da namağlup ve Avrupa Ligi'nde favori bir ekol ile karşılaşacağız. Tempomuz iyi olmasa da belli bir seviyeye ulaştığımızı düşünüyorum. İyi bir duruş göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı..

    SAAT: 20.00
    STAT: Ankara Osmanlı
    HAKEM: Liran Liany (İsrail)
    OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Aykut Demir, Lawal, Ndiaye, Pinto, Rusescu, Umar Aminu, Delarge, Numan, Adam Maher.
    VİLLARREAL: Fdez, Rukavina, Alvaro, Bonera, Angel, N'Diaye, Bruno, Dos Santos, Castillejo, Pato, Santos.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:06
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