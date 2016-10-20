 Feyenoord zirveye el attı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    zirveye el attı

    Feyenoord zirveye el attı

    Temsilcimiz 'nin grubundaki diğer maçta , Zorya'ya 1-0 mağlup etti.

    Avrupa Ligi A grubu 3. hafta karşılaşmasında evinde Zorya'yı tek golle devirdi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten mücadelede Feyenoord'a galibiyeti getiren tek gol 55'te Bilal Başacıkoğlu'nun asistinde Jörgensen kaydetti.

    Bu sonuçal Feyenoord 6 puanla zirveye yerleşti. M.United ise aynı puanla 2. sırada yer aldı. Temsilcimiz 4 puanda kalırken son sırada ise Zorya bir puandala haftayı kapattı.

    Gecenin sonuçları
    A Grubu
    Feyenoord 1 - 0 Zorya
    Manchester United 4 - 1

    B Grubu
    Olympiacos 4 - 1 FC Astana
    Young Boys 3 - 1 APOEL

    C Grubu
    Mainz 05 1 - 1 Anderlecht
    Saint-Etienne 1 - 0 Qabala

    D Grubu
    AZ Alkmaar 1 - 2 Maccabi Tel Aviv
    Dundalk 1 - 2 Zenit St. Petersburg

    E Grubu
    Roma 3 - 3 Austria Wien
    Viktoria Plzen 1 - 2 Astra Giurgiu

    F Grubu
    Genk 2 - 0 Athletic Bilbao
    Rapid Wien 1 - 1 Sassuolo

    G Grubu
    Celta Vigo 2 - 2 Ajax
    Standard Liege 2 - 2 Panathinaikos

    H Grubu
    Konyaspor 1 - 1 Braga
    Shakhtar Donetsk 5 - 0 Gent

    I Grubu
    Krasnodar 0 - 1 Schalke 04
    Salzburg 0 - 1 Nice

    J Grubu
    Karabağ 2 - 0 PAOK
    Slovan Liberec 1 - 3 Fiorentina

    K Grubu
    Hapoel Beer Sheva 0 - 1 Sparta Prag
    Inter 1 - 0 Southampton

    L Grubu
    Osmanlıspor 2 - 2 Villarreal
    Steaua Bükreş 1 - 1 FC Zürih

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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