Feyenoord zirveye el attı
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubundaki diğer maçta Feyenoord, Zorya'ya 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi A grubu 3. hafta karşılaşmasında Feyenoord evinde Zorya'yı tek golle devirdi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten mücadelede Feyenoord'a galibiyeti getiren tek gol 55'te Bilal Başacıkoğlu'nun asistinde Jörgensen kaydetti.
Bu sonuçal Feyenoord 6 puanla zirveye yerleşti. M.United ise aynı puanla 2. sırada yer aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe 4 puanda kalırken son sırada ise Zorya bir puandala haftayı kapattı.
Gecenin sonuçları
A Grubu
Feyenoord 1 - 0 Zorya
Manchester United 4 - 1 Fenerbahçe
B Grubu
Olympiacos 4 - 1 FC Astana
Young Boys 3 - 1 APOEL
C Grubu
Mainz 05 1 - 1 Anderlecht
Saint-Etienne 1 - 0 Qabala
D Grubu
AZ Alkmaar 1 - 2 Maccabi Tel Aviv
Dundalk 1 - 2 Zenit St. Petersburg
E Grubu
Roma 3 - 3 Austria Wien
Viktoria Plzen 1 - 2 Astra Giurgiu
F Grubu
Genk 2 - 0 Athletic Bilbao
Rapid Wien 1 - 1 Sassuolo
G Grubu
Celta Vigo 2 - 2 Ajax
Standard Liege 2 - 2 Panathinaikos
H Grubu
Konyaspor 1 - 1 Braga
Shakhtar Donetsk 5 - 0 Gent
I Grubu
Krasnodar 0 - 1 Schalke 04
Salzburg 0 - 1 Nice
J Grubu
Karabağ 2 - 0 PAOK
Slovan Liberec 1 - 3 Fiorentina
K Grubu
Hapoel Beer Sheva 0 - 1 Sparta Prag
Inter 1 - 0 Southampton
L Grubu
Osmanlıspor 2 - 2 Villarreal
Steaua Bükreş 1 - 1 FC Zürih
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
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