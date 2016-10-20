Feyenoord zirveye el attı

UEFA Avrupa Ligi A grubu 3. hafta karşılaşmasında Feyenoord evinde Zorya'yı tek golle devirdi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten mücadelede Feyenoord'a galibiyeti getiren tek gol 55'te Bilal Başacıkoğlu'nun asistinde Jörgensen kaydetti.

Bu sonuçal Feyenoord 6 puanla zirveye yerleşti. M.United ise aynı puanla 2. sırada yer aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe 4 puanda kalırken son sırada ise Zorya bir puandala haftayı kapattı.



Gecenin sonuçları

A Grubu

Feyenoord 1 - 0 Zorya

Manchester United 4 - 1 Fenerbahçe



B Grubu

Olympiacos 4 - 1 FC Astana

Young Boys 3 - 1 APOEL



C Grubu

Mainz 05 1 - 1 Anderlecht

Saint-Etienne 1 - 0 Qabala



D Grubu

AZ Alkmaar 1 - 2 Maccabi Tel Aviv

Dundalk 1 - 2 Zenit St. Petersburg



E Grubu

Roma 3 - 3 Austria Wien

Viktoria Plzen 1 - 2 Astra Giurgiu



F Grubu

Genk 2 - 0 Athletic Bilbao

Rapid Wien 1 - 1 Sassuolo



G Grubu

Celta Vigo 2 - 2 Ajax

Standard Liege 2 - 2 Panathinaikos



H Grubu

Konyaspor 1 - 1 Braga

Shakhtar Donetsk 5 - 0 Gent



I Grubu

Krasnodar 0 - 1 Schalke 04

Salzburg 0 - 1 Nice



J Grubu

Karabağ 2 - 0 PAOK

Slovan Liberec 1 - 3 Fiorentina



K Grubu

Hapoel Beer Sheva 0 - 1 Sparta Prag

Inter 1 - 0 Southampton



L Grubu

Osmanlıspor 2 - 2 Villarreal

Steaua Bükreş 1 - 1 FC Zürih