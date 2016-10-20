 CANLI | Konyaspor - Braga – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    CANLI | Konyaspor -

    CANLI | Konyaspor - Braga

    Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Konyaspor, karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

    Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi 'yı konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 20.00'da başlayan maç Tivibu 2'den ekranlara geliyor. Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e 1-0, deplasmanda Gent'e ise 2-0 yenildi. Braga ise ilk maçta Gent ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçta Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi.

    H Grubu'nun diğer maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da Belçika takımı Gent'i ağırlayacak.

    Konyaspor-Braga maçında Azerbaycan Federasyonundan Aliyar Aghayev düdük çalıyor. Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ile Rza Mammadov'u yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri Orkhan Mammadov ve Rahim Hasanov, dördüncü hakemliğini ise Mubariz Hashimov üstlenecek.

    SAAT: 20.00
    STAT: Konya Büyükşehir
    HAKEM: Aghayev Aliyev (Azerbaycan)
    KONYASPOR: Serkan, Volkan, Douglas, Ali Turan, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Milosevic, Hadziahmetovic, Vukovic, Skubic.
    BRAGA: Matheus, Velazquez, Rosic, Eduardo, Ahmed Hassan, Baiano, Pedro Santos, Alan, Vukcevic Mauro, Goiano.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:54
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