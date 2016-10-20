CANLI | Konyaspor - Braga
UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Konyaspor, Braga karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 20.00'da başlayan maç Tivibu Spor 2'den ekranlara geliyor. Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e 1-0, deplasmanda Gent'e ise 2-0 yenildi. Braga ise ilk maçta Gent ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçta Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi.
H Grubu'nun diğer maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da Belçika takımı Gent'i ağırlayacak.
Konyaspor-Braga maçında Azerbaycan Futbol Federasyonundan Aliyar Aghayev düdük çalıyor. Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ile Rza Mammadov'u yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri Orkhan Mammadov ve Rahim Hasanov, dördüncü hakemliğini ise Mubariz Hashimov üstlenecek.
SAAT: 20.00
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEM: Aghayev Aliyev (Azerbaycan)
KONYASPOR: Serkan, Volkan, Douglas, Ali Turan, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Milosevic, Hadziahmetovic, Vukovic, Skubic.
BRAGA: Matheus, Velazquez, Rosic, Eduardo, Ahmed Hassan, Baiano, Pedro Santos, Alan, Vukcevic Mauro, Goiano.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:54
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 21
Yorum
vasat galata besiktasin basarisini kiskanmis,korkuyo besiktastan,cunku besiktasin sampiyon olacagini biliyor,2 ay sonra paketlerler devsirme td senii:))
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 21
Yorum
adasd1907 haksız "penaltılar verildi beşiktaşın golüde ofsayttı" desin kardeşim.
- Şimdi tam vakti
Toplam 5
Yorum
denemetahtasi fenere gelmis en iyi gecmise sahip forvet. ne yazik ki. aciga alinmis spor arabasindan farki yok cilala cilala anca bakarsin. yola cikinca ya eksozun duser ya motorundan yanan yag kokusunu izlersin. Kiyamaz geri park eder anca bakarsin. Müze acilen Devren SATILMALI !!!
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