CANLI | Konyaspor - Braga

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 20.00'da başlayan maç Tivibu Spor 2'den ekranlara geliyor. Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e 1-0, deplasmanda Gent'e ise 2-0 yenildi. Braga ise ilk maçta Gent ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçta Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi.

H Grubu'nun diğer maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da Belçika takımı Gent'i ağırlayacak.

Konyaspor-Braga maçında Azerbaycan Futbol Federasyonundan Aliyar Aghayev düdük çalıyor. Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ile Rza Mammadov'u yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri Orkhan Mammadov ve Rahim Hasanov, dördüncü hakemliğini ise Mubariz Hashimov üstlenecek.



SAAT: 20.00

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEM: Aghayev Aliyev (Azerbaycan)

KONYASPOR: Serkan, Volkan, Douglas, Ali Turan, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Milosevic, Hadziahmetovic, Vukovic, Skubic.

BRAGA: Matheus, Velazquez, Rosic, Eduardo, Ahmed Hassan, Baiano, Pedro Santos, Alan, Vukcevic Mauro, Goiano.



