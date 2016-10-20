 22.05 | Manchester United - Fenerbahçe – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    22.05 | Manchester United -

    22.05 | Manchester United - Fenerbahçe

    F.Bahçe, 1996’da evindeki 40 yıllık yenilmezlik serisini bitirdiği, 2004’te 3-0 mağlup ettiği Manchester United’la Avrupa Ligi A Grubu 3. maçında karşılaşıyor.

    F.Bahçe, Avrupa Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İngiliz temsilcisi Manchester United'la karşılaşıyor. Old Trafford Stadı'nda 22.05'te başlayacak maçı Tivibu 2 yayınlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Sarı-lacivertli takım, Ada'dan puan ya da puanlarla dönmesi halinde ilk sırada olduğu gruptan çıkmak için büyük avantaj yakalayacak. 'de sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Ozan Tufan ve yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrı çalışan Jeremain , Manchester'a karşı forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında ise aynı saatte 3 puanlı Feyenoord, 1 puanı bulunan Zorya'yı sahasında ağırlayacak.

    SAAT: 22.05
    STAT: OLD TRAFFORD
    FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Neustadter, Josef, Alper, Volkan Şen, Van Persie
    MAN UTD: De Gea, Darmian, Smalling, Bailly, Shaw, Carrick, Pogba, Mata, Rooney, Lingard, Martial.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:52
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