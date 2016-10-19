3. hafta heyecanı başlıyor!
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın 12 grupta 24 maç yapılacak.
İlk maçında konuk ettiği Rumen ekibi Steaua Bükreş'i 2-0'lık skorla geçen, deplasmanda İsviçre temsilcisi Zürih'e 2-1 mağlup olan Osmanlıspor, İspanya'nın Villarreal takımıyla puan mücadelesi verecek. Osmanlı Stadı'nda 20.00'de başlayacak L Grubu karşılaşmasını, İsrailli hakem Liran Liany yönetecek.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e sahasında 1-0, Belçika ekibi Gent'e de deplasmanda 2-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Atiker Konyaspor ise H Grubu'nda Portekiz'in Braga takımını konuk edecek. Azerbaycanlı hakem Aliyar Aghayev'in yöneteceği ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
Türk hakem Ali Palabıyık, Fransız ekibi Saint-Etienne'in Azerbaycan'ın Gebele takımını konuk edeceği C Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.
Üçüncü haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
20.00 Celta (İspanya) - Ajax (Hollanda)
20.00 Standard Liege (Belçika) - Panathinaikos (Yunanistan)
20.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Gent (Belçika)
20.00 Atiker Konyaspor (Türkiye) - Braga (Portekiz)
20.00 Krasnodar (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)
20.00 Salzburg (Avusturya) - Nice (Fransa)
20.00 Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - Fiorentina (İtalya)
20.00 Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)
20.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
20.00 Inter (İtalya) - Southampton (İngiltere)
20.00 Steaua Bükreş (Romanya) - Zürih (İsviçre)
20.00 Osmanlıspor (Türkiye) - Villarreal (İspanya)
22.05 Manchester United (İngiltere) - Fenerbahçe (Türkiye)
22.05 Feyenoord (Hollanda) - Zorya (Ukrayna)
22.05 Olympiakos (Yunanistan) - Astana (Kazakistan)
22.05 Young Boys (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.05 Saint-Etienne (Fransa) - Gebele (Azerbaycan)
22.05 Mainz 05 (Almanya) - Anderlecht (Belçika)
22.05 Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Zenit (Rusya)
22.05 AZ Alkmaar (Hollanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
22.05 Roma (İtalya) - Austria Wien (Avusturya)
22.05 Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Astra (Romanya)
22.05 Genk (Belçika) - Athletic Bilbao (İspanya)
22.05 Rapid Wien (Avusturya) - Sassuolo (İtalya)
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
- Florya’da neşeli idman
Toplam 1
Yorum
MERT Çift kalede Sinan sağ ve Bruma sol kanat rakip oynasınlar.Bakalım Sinan iyi bir sol kanada karşı gerekli savunma ve hücumu yapabilecekmi ?
- ‘Bizim için zor olacak’
Toplam 4
Yorum
gio1903 inşaallah
- Yeni sistem şart
Toplam 2
Yorum
CDTRF Çok doğru. Muharrem Usta klüp için gerçek bir profesyonel ve başarıdır. İstikrar olmadan başarı olmaz.
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