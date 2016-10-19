3. hafta heyecanı başlıyor!

Deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya ile 1-1 berabere kalan, evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe , A Grubu'nda İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacak. "Düşler Tiyatrosu" diye de anılan Old Trafford Stadı'nda oynanacak ve Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği müsabaka TSİ 22.05'te başlayacak.

İlk maçında konuk ettiği Rumen ekibi Steaua Bükreş'i 2-0'lık skorla geçen, deplasmanda İsviçre temsilcisi Zürih'e 2-1 mağlup olan Osmanlıspor, İspanya'nın Villarreal takımıyla puan mücadelesi verecek. Osmanlı Stadı'nda 20.00'de başlayacak L Grubu karşılaşmasını, İsrailli hakem Liran Liany yönetecek.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e sahasında 1-0, Belçika ekibi Gent'e de deplasmanda 2-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Atiker Konyaspor ise H Grubu'nda Portekiz'in Braga takımını konuk edecek. Azerbaycanlı hakem Aliyar Aghayev'in yöneteceği ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Türk hakem Ali Palabıyık, Fransız ekibi Saint-Etienne'in Azerbaycan'ın Gebele takımını konuk edeceği C Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

Üçüncü haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

20.00 Celta (İspanya) - Ajax (Hollanda)

20.00 Standard Liege (Belçika) - Panathinaikos (Yunanistan)

20.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Gent (Belçika)

20.00 Atiker Konyaspor (Türkiye) - Braga (Portekiz)

20.00 Krasnodar (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Nice (Fransa)

20.00 Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - Fiorentina (İtalya)

20.00 Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)

20.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

20.00 Inter (İtalya) - Southampton (İngiltere)

20.00 Steaua Bükreş (Romanya) - Zürih (İsviçre)

20.00 Osmanlıspor (Türkiye) - Villarreal (İspanya)

22.05 Manchester United (İngiltere) - Fenerbahçe (Türkiye)

22.05 Feyenoord (Hollanda) - Zorya (Ukrayna)

22.05 Olympiakos (Yunanistan) - Astana (Kazakistan)

22.05 Young Boys (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.05 Saint-Etienne (Fransa) - Gebele (Azerbaycan)

22.05 Mainz 05 (Almanya) - Anderlecht (Belçika)

22.05 Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Zenit (Rusya)

22.05 AZ Alkmaar (Hollanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.05 Roma (İtalya) - Austria Wien (Avusturya)

22.05 Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Astra (Romanya)

22.05 Genk (Belçika) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.05 Rapid Wien (Avusturya) - Sassuolo (İtalya)