 Hakemler açıklandı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Hakemler açıklandı

    Hakemler açıklandı
    Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Atiker Konyaspor'un ile oynayacağı maçı Azeri hakem Aliyar Aghayev, Osmanlıspor'un İspanya'nın Villarreal takımıyla yapacağı müsabakayı İsrailli hakem Liran Lirany yönetecek.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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