Shakhtar bir puanla yetindi
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi 11. hafta maçında deplasmanda Olimpik Donetsk ile 1 - 1 berabere kaldı.
Yuvileinyi Stadı'nda oynanan mücadelede Shakhtar Donetsk'in golünü 73. dakikada Ivan Ordets atarken, ev sahibi ekibin golünü 79. dakikada Ivan Matyazh kaydetti.
AD OLİVEİRENSE - SPORTİNG BRAGA: 1 - 3
Temsilcimizin grubundaki bir diğer rakibi Sporting Braga ise, Portekiz Kupası 3. turunda deplasmanda AD Oliveirense'yi 3 - 1 mağlup etti.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:12
- Aslan Bruma ile güldü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Cüneyt çakıra rağmen galip geldik. 2 sarı kart yedik Çok şükür kırmızı kart yok. Gençlerbirliği bize hiç faul yapmadı maaşallah.
- Aslan Bruma ile güldü
Toplam 3
Yorum
necmettin Üzülmez maç boyu teknik alan dışında, çizgi kenarında durdu. Ama hakemler görmedi!
- Aslan Bruma ile güldü
Toplam 3
Yorum
bal gencler oynadi balli galata kazandi,bruma olmasin bu takimda,ilk 10 a giremezler,en kisa zamanda brumanin sakatlanmasi dilegiyle.
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