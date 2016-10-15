 Shakhtar bir puanla yetindi – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Shakhtar bir puanla yetindi

    Shakhtar bir puanla yetindi

    Atiker Konyaspor'un Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi 11. hafta maçında deplasmanda Olimpik Donetsk ile 1 - 1 berabere kaldı.

    Yuvileinyi Stadı'nda oynanan mücadelede Shakhtar Donetsk'in golünü 73. dakikada Ivan Ordets atarken, ev sahibi ekibin golünü 79. dakikada Ivan Matyazh kaydetti.

    AD OLİVEİRENSE - SPORTİNG BRAGA: 1 - 3
    Temsilcimizin grubundaki bir diğer rakibi Sporting ise, Portekiz Kupası 3. turunda deplasmanda AD Oliveirense'yi 3 - 1 mağlup etti.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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