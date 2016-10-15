Shakhtar bir puanla yetindi

Yuvileinyi Stadı'nda oynanan mücadelede Shakhtar Donetsk'in golünü 73. dakikada Ivan Ordets atarken, ev sahibi ekibin golünü 79. dakikada Ivan Matyazh kaydetti.



AD OLİVEİRENSE - SPORTİNG BRAGA: 1 - 3

Temsilcimizin grubundaki bir diğer rakibi Sporting Braga ise, Portekiz Kupası 3. turunda deplasmanda AD Oliveirense'yi 3 - 1 mağlup etti.