Inter son sıraya demir attı

K Grubu'ndaki ilk maçını kaybeden İtalya'nın Inter takımı, 2. haftada Çek ekibi Sparta Prag deplasmanından da 3-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasına demir attı. Sparta Prag ise ilk kez 3 puanla tanıştı.

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika sahada kaldığı maçta ise Alman ekibi Mainz 05, deplasmanda Azerbaycan'ın Gebele takımını 3-2 mağlup etti. Diğer karşılaşmada ise Kazakistan temsilcisi Astana, konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys ile 0-0 berabere kaldı.



B Grubu:

Astana (Kazakistan) - Young Boys (İsviçre): 0-0 (TSİ 18.00'de oynandı)

Olympiakos (Yunanistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1



C Grubu:

Gebele (Azerbaycan) - Mainz 05 (Almanya): 2-3 (TSİ 18.00'de oynandı)

Saint Etienne (Fransa) - Anderlecht (Belçika): 1-1



D Grubu:

Zenit (Rusya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 5-0

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0



E Grubu:

Roma (İtalya) - Astra Giurgiu (Romanya): 4-0

Austria Wien (Avusturya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti): 0-0



F Grubu:

Athletic Bilbao (İspanya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0

Genk (Belçika) - Sassuolo (İtalya): 3-1



G Grubu

Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika): 1-0

Celta Vigo (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0



I Grubu

Schalke 04 (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

Krasnodar (Rusya) - Nice (Fransa): 5-2



J Grubu

Fiorentina (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1

Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - PAOK (Yunanistan): 1-2



K Grubu

Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Inter (İtalya): 3-1

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Southampton (İngiltere): 0-0