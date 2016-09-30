Inter son sıraya demir attı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, gruplarda 2. hafta maçları tamamlandı.
K Grubu'ndaki ilk maçını kaybeden İtalya'nın Inter takımı, 2. haftada Çek ekibi Sparta Prag deplasmanından da 3-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasına demir attı. Sparta Prag ise ilk kez 3 puanla tanıştı.
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika sahada kaldığı maçta ise Alman ekibi Mainz 05, deplasmanda Azerbaycan'ın Gebele takımını 3-2 mağlup etti. Diğer karşılaşmada ise Kazakistan temsilcisi Astana, konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys ile 0-0 berabere kaldı.
B Grubu:
Astana (Kazakistan) - Young Boys (İsviçre): 0-0 (TSİ 18.00'de oynandı)
Olympiakos (Yunanistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
C Grubu:
Gebele (Azerbaycan) - Mainz 05 (Almanya): 2-3 (TSİ 18.00'de oynandı)
Saint Etienne (Fransa) - Anderlecht (Belçika): 1-1
D Grubu:
Zenit (Rusya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 5-0
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0
E Grubu:
Roma (İtalya) - Astra Giurgiu (Romanya): 4-0
Austria Wien (Avusturya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti): 0-0
F Grubu:
Athletic Bilbao (İspanya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0
Genk (Belçika) - Sassuolo (İtalya): 3-1
G Grubu
Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika): 1-0
Celta Vigo (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0
I Grubu
Schalke 04 (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1
Krasnodar (Rusya) - Nice (Fransa): 5-2
J Grubu
Fiorentina (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1
Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - PAOK (Yunanistan): 1-2
K Grubu
Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Inter (İtalya): 3-1
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Southampton (İngiltere): 0-0
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:58
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
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