 Inter son sıraya demir attı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    son sıraya demir attı

    Inter son sıraya demir attı

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde, gruplarda 2. hafta maçları tamamlandı.

    K Grubu'ndaki ilk maçını kaybeden İtalya'nın takımı, 2. haftada Çek ekibi Sparta Prag deplasmanından da 3-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasına demir attı. Sparta Prag ise ilk kez 3 puanla tanıştı.

    Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika sahada kaldığı maçta ise Alman ekibi Mainz 05, deplasmanda Azerbaycan'ın Gebele takımını 3-2 mağlup etti. Diğer karşılaşmada ise Kazakistan temsilcisi Astana, konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys ile 0-0 berabere kaldı.

    B Grubu:

    Astana (Kazakistan) - Young Boys (İsviçre): 0-0 (TSİ 18.00'de oynandı)

    Olympiakos (Yunanistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

    C Grubu:

    Gebele (Azerbaycan) - Mainz 05 (Almanya): 2-3 (TSİ 18.00'de oynandı)

    Saint Etienne (Fransa) - Anderlecht (Belçika): 1-1

    D Grubu:

    Zenit (Rusya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 5-0

    Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0

    E Grubu:

    Roma (İtalya) - Astra Giurgiu (Romanya): 4-0

    Austria Wien (Avusturya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti): 0-0

    F Grubu:
    Athletic Bilbao (İspanya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0

    Genk (Belçika) - Sassuolo (İtalya): 3-1

    G Grubu
    (Hollanda) - Standard Liege (Belçika): 1-0

    Celta Vigo (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0

    I Grubu
    04 (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

    Krasnodar (Rusya) - (Fransa): 5-2

    J Grubu
    Fiorentina (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1

    Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - PAOK (Yunanistan): 1-2

    K Grubu
    Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Inter (İtalya): 3-1

    Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Southampton (İngiltere): 0-0

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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