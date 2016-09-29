Zar zor United
UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçında Manchester United Old Trafford'da Zorya'yı 1-0'la geçti.
Karşılaşmada ManU'ya galibiyeti getiren isim 69. dakikada attığı golle Zlatan İbrahimovic oldu. İsveçli golcü bu golle 7 farklı kulüp takımının formasıyla UEFA turnuvalarında gol atmayı başarmış oldu.
A Grubundaki diğer maçta temsilcimiz Fenerbahçe evinde Feyenoord'u 1-0'la geçti ve grupta liderliğe yükseldi.İlk maçında deplasmanda Feyenoord'a 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla grupta ilk puanını almış oldu ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin ardından grupta 2. sıraya yükseldi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 40 bin dolar uçtu
Toplam 2
Yorum
KFY para sarhoşluğu olsa gerek gökhanla canere sorun bilirler
- Hedef yine final
Toplam 2
Yorum
tarihci olur da bir PENDİKSPOR çıkarda kendilerine bir teselli bulmak isteyenler sevinir
- Çalımbay'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
uğur allah rahmet eylesin.mekanı cennet olur işallah.karakterli ve iyi bir oğlan yetiştirmişler. ..
Zar zor United haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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