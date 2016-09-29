 Zar zor United – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Zar zor United

    Zar zor United

    Avrupa Ligi A Grubu maçında Manchester United Old Trafford'da Zorya'yı 1-0'la geçti.

    Karşılaşmada ManU'ya galibiyeti getiren isim 69. dakikada attığı golle Zlatan İbrahimovic oldu. İsveçli golcü bu golle 7 farklı kulüp takımının formasıyla turnuvalarında gol atmayı başarmış oldu.

    A Grubundaki diğer maçta temsilcimiz evinde 'u 1-0'la geçti ve grupta liderliğe yükseldi.

    İlk maçında deplasmanda Feyenoord'a 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla grupta ilk puanını almış oldu ve temsilcimiz 'nin ardından grupta 2. sıraya yükseldi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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