van Bronckhorst: Kötü oynadık
Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe karşılaşmasına kötü başladıklarını belirterek, “İkinci yarı şanslarımız oldu. Bunlar da kurtaramadı. İlk yarıya iyi başlamak önemliydi” dedi.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Hollanda ekibi Feyenoord, deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.
"İkinci yarı şanslarımız oldu"
Rakip sahaya gitmekte zorlandıklarını bunun da güvensizlikten kaynaklı olduğunu belirten van Bronckhorst, "Kendimize güvenimiz azdır. Bunları geçen maçlarda göstermiştik. Fakat bu maçta gösteremedik. Maça kötü başladık. Birinci yarı kötüydük. İkinci yarı şanslarımız oldu. Bunlar da kurtaramadı. Şanslarımız olduğu için pozisyon verdik. İlk yarıya iyi başlamak önemliydi" şeklinde konuştu.
"Robin van Persie kalitesini futboluyla gösteriyor"
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie hakkında da açıklamalarda bulunan Bronckhorst, "Kalitesi çok. Ben onu çok iyi tanıyorum. Fenerbahçe'de Lens kadar hızlı olduğunu söyleyemem ama Robin kalitesini futboluyla ve sakinliği ile gösteriyor" diye konuştu.
Hollandalı çalıştırıcı ayrıca vatandaşı Dick Advocaat için ise, "Kendini geliştirdi. Bunu fark ediyorum. Kendini geliştirmeye de devam ediyor" dedi.
"İkinci yarı şanslarımız oldu"
Rakip sahaya gitmekte zorlandıklarını bunun da güvensizlikten kaynaklı olduğunu belirten van Bronckhorst, "Kendimize güvenimiz azdır. Bunları geçen maçlarda göstermiştik. Fakat bu maçta gösteremedik. Maça kötü başladık. Birinci yarı kötüydük. İkinci yarı şanslarımız oldu. Bunlar da kurtaramadı. Şanslarımız olduğu için pozisyon verdik. İlk yarıya iyi başlamak önemliydi" şeklinde konuştu.
"Robin van Persie kalitesini futboluyla gösteriyor"
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie hakkında da açıklamalarda bulunan Bronckhorst, "Kalitesi çok. Ben onu çok iyi tanıyorum. Fenerbahçe'de Lens kadar hızlı olduğunu söyleyemem ama Robin kalitesini futboluyla ve sakinliği ile gösteriyor" diye konuştu.
Hollandalı çalıştırıcı ayrıca vatandaşı Dick Advocaat için ise, "Kendini geliştirdi. Bunu fark ediyorum. Kendini geliştirmeye de devam ediyor" dedi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
van Bronckhorst: Kötü oynadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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