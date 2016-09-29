Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda seyircisi önünde oynadığı ilk maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Bu sezon diğer maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmaya da sarı-lacivertli taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin taraftar sarı-lacivertli takımı destekledi.

Karşılaşmayı yaklaşık 500 Feyenoord taraftarı da deplasman tribününden izledi.