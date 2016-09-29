 Tribünler boş kaldı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tribünler boş kaldı

    Tribünler boş kaldı

    Fenerbahçeli taraftarlar, maçına ilgi göstermedi

    'nin Avrupa Ligi A Grubu'nda seyircisi önünde oynadığı ilk maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

    Bu sezon diğer maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmaya da sarı-lacivertli taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin taraftar sarı-lacivertli takımı destekledi.

    Karşılaşmayı yaklaşık 500 taraftarı da deplasman tribününden izledi.

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tribünler boş kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.