Tribünler boş kaldı
Fenerbahçeli taraftarlar, Feyenoord maçına ilgi göstermedi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda seyircisi önünde oynadığı ilk maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.
Bu sezon diğer maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmaya da sarı-lacivertli taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin taraftar sarı-lacivertli takımı destekledi.
Karşılaşmayı yaklaşık 500 Feyenoord taraftarı da deplasman tribününden izledi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:30
- 40 bin dolar uçtu
Toplam 2
Yorum
KFY para sarhoşluğu olsa gerek gökhanla canere sorun bilirler
- Hedef yine final
Toplam 2
Yorum
tarihci olur da bir PENDİKSPOR çıkarda kendilerine bir teselli bulmak isteyenler sevinir
- Çalımbay'ın acı günü
Toplam 1
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uğur allah rahmet eylesin.mekanı cennet olur işallah.karakterli ve iyi bir oğlan yetiştirmişler. ..
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