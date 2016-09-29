Konyaspor eli boş döndü
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor, Belçika deplasmanında ilk yarıda kalesinde gördüğü gollerle KAA Gent'e 2-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun ikinci maçında Atiker Konyaspor, deplasmanda Belçika'nın Gent takımı ile karşılaştı. KAA Gent Stadı'nda oynanan ve Macaristan Futbol Federasyonundan Istvan Vad'ın düdük çaldığı maçta temsilcimiz sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Grubun ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, H Grubu'ndaki ikinci sınavında da galibiyetle tanışamadı.
17. dakikada sol kanattan Nana Asare'nin ortasında Coulibaly'nin kafayla indirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Kenny Seif'in şutu filelere gitti. 1-0 20. dakikada ceza sahası içi sağ kanadında topla buluşan Seif'in ortasında altı pas içinde bomboş durumda Coulibaly meşin yuvarlağı auta gönderdi. 33. dakikada Milicevic'in sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa iyi yükselen Neto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0.
Stat: Ghelamco Arena
Hakemler: Istvan Vad xx, Istvan Albert xx, Peter Berettyan xx
Gent: Jacob Rinne xx, Rami Gershon xx, Stefan Mitrovic xx, Lasse Nielsen xx, Nana Asare xx, Renato Neto xx, Kenny Seif xx, Hannes Vanderbruggen xx, Kalifa Coulibaly xx, Dieumerci Ndongala xx, Danijel Milicevic xx
Yedekler: Yannick Thoelen, Siebe Horemans, Ofir Davidazde, Anderson Esiti, Ibrahim Rabiu, Jeremy Perbet
Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Vukovic xx, Ali Turan x, Skubic xx, Barry Douglas xx, Jens Jonsson x (Volkan Fındıklı dk. 41 x), Ali Çamdalı x, Amir Hadziahmetovic xx, Ömer Ali Şahiner xx, Rijad Bajic xx, Deni Milosevic xx
Yedekler: Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu, Selim Ay, Alban Meha, Halil İbrahim Sönmez, Mbamba
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Kenny Seif (dk. 17), Neto (dk. 33) (Gent)
Sarı kart: Neto (Gent)
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:03
- 40 bin dolar uçtu
Toplam 2
Yorum
KFY para sarhoşluğu olsa gerek gökhanla canere sorun bilirler
- Hedef yine final
Toplam 2
Yorum
tarihci olur da bir PENDİKSPOR çıkarda kendilerine bir teselli bulmak isteyenler sevinir
- Çalımbay'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
uğur allah rahmet eylesin.mekanı cennet olur işallah.karakterli ve iyi bir oğlan yetiştirmişler. ..
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