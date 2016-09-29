 Konyaspor eli boş döndü – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    eli boş döndü

    Konyaspor eli boş döndü

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , Belçika deplasmanında ilk yarıda kalesinde gördüğü gollerle KAA Gent'e 2-0 mağlup oldu.

    Avrupa Ligi H Grubu'nun ikinci maçında Atiker , deplasmanda Belçika'nın Gent takımı ile karşılaştı. KAA Gent Stadı'nda oynanan ve Macaristan Federasyonundan Istvan Vad'ın düdük çaldığı maçta temsilcimiz sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

    Grubun ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, H Grubu'ndaki ikinci sınavında da galibiyetle tanışamadı.

    17. dakikada sol kanattan Nana Asare'nin ortasında Coulibaly'nin kafayla indirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Kenny Seif'in şutu filelere gitti. 1-0 20. dakikada ceza sahası içi sağ kanadında topla buluşan Seif'in ortasında altı pas içinde bomboş durumda Coulibaly meşin yuvarlağı auta gönderdi. 33. dakikada Milicevic'in sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa iyi yükselen Neto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0.

    Stat: Ghelamco Arena

    Hakemler: Istvan Vad xx, Istvan Albert xx, Peter Berettyan xx

    Gent: Jacob Rinne xx, Rami Gershon xx, Stefan Mitrovic xx, Lasse Nielsen xx, Nana Asare xx, Renato Neto xx, Kenny Seif xx, Hannes Vanderbruggen xx, Kalifa Coulibaly xx, Dieumerci Ndongala xx, Danijel Milicevic xx

    Yedekler: Yannick Thoelen, Siebe Horemans, Ofir Davidazde, Anderson Esiti, Ibrahim Rabiu, Jeremy Perbet

    Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck

    Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Vukovic xx, Ali Turan x, Skubic xx, Barry Douglas xx, Jens Jonsson x (Volkan Fındıklı dk. 41 x), Ali Çamdalı x, Amir Hadziahmetovic xx, Ömer Ali Şahiner xx, Rijad Bajic xx, Deni Milosevic xx

    Yedekler: Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu, Selim Ay, Alban Meha, Halil İbrahim Sönmez, Mbamba

    Teknik Direktör: Aykut Kocaman

    Goller: Kenny Seif (dk. 17), Neto (dk. 33) (Gent)

    Sarı kart: Neto (Gent)

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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