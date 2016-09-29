Inter son sıraya demir attı

K Grubu'ndaki ilk maçını kaybeden İtalya'nın Inter takımı, 2. haftada Çek ekibi Sparta Prag deplasmanından da 3-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasına demir attı. Sparta Prag ise ilk kez 3 puanla tanıştı.

TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan skorlar ve 4 grupta oluşan puan durumları şöyle:



G Grubu

Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika): 1-0

Celta Vigo (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0



I Grubu

Schalke 04 (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

Krasnodar (Rusya) - Nice (Fransa): 5-2



J Grubu

Fiorentina (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1

Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - PAOK (Yunanistan): 1-2



K Grubu

Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Inter (İtalya): 3-1

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Southampton (İngiltere): 0-0