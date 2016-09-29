Inter son sıraya demir attı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, G, I, J ve K gruplarında 2. hafta maçları tamamlandı.
K Grubu'ndaki ilk maçını kaybeden İtalya'nın Inter takımı, 2. haftada Çek ekibi Sparta Prag deplasmanından da 3-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasına demir attı. Sparta Prag ise ilk kez 3 puanla tanıştı.
TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan skorlar ve 4 grupta oluşan puan durumları şöyle:
G Grubu
Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika): 1-0
Celta Vigo (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0
I Grubu
Schalke 04 (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1
Krasnodar (Rusya) - Nice (Fransa): 5-2
J Grubu
Fiorentina (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1
Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - PAOK (Yunanistan): 1-2
K Grubu
Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Inter (İtalya): 3-1
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Southampton (İngiltere): 0-0
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:19
- 40 bin dolar uçtu
Toplam 2
Yorum
KFY para sarhoşluğu olsa gerek gökhanla canere sorun bilirler
- Hedef yine final
Toplam 2
Yorum
tarihci olur da bir PENDİKSPOR çıkarda kendilerine bir teselli bulmak isteyenler sevinir
- Çalımbay'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
uğur allah rahmet eylesin.mekanı cennet olur işallah.karakterli ve iyi bir oğlan yetiştirmişler. ..
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