 Inter son sıraya demir attı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    son sıraya demir attı

    Inter son sıraya demir attı

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde, G, I, J ve K gruplarında 2. hafta maçları tamamlandı.

    K Grubu'ndaki ilk maçını kaybeden İtalya'nın takımı, 2. haftada Çek ekibi Sparta Prag deplasmanından da 3-1 mağlup ayrıldı ve grubun son sırasına demir attı. Sparta Prag ise ilk kez 3 puanla tanıştı.

    TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan skorlar ve 4 grupta oluşan puan durumları şöyle:

    G Grubu
    (Hollanda) - Standard Liege (Belçika): 1-0

    Celta Vigo (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-0

    I Grubu
    04 (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1

    Krasnodar (Rusya) - (Fransa): 5-2

    J Grubu
    Fiorentina (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1

    Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - PAOK (Yunanistan): 1-2

    K Grubu
    Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Inter (İtalya): 3-1

    Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Southampton (İngiltere): 0-0

    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Inter son sıraya demir attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.