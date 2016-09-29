 Haydi Osmanlı, Haydi Konya – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Haydi Osmanlı, Haydi Konya

    Haydi Osmanlı, Haydi Konya

    Mustafa Reşit Akçay’ın yenilmez armadası Osmanlıspor, Zürih deplasmanına çıkacak. Aykut Kocaman’ın öğrencileri de Belçika’da Gent’le karşılaşacak. İki maç da saat 20.00’de başlayacak.

    Avrupa Ligi'nde bugün Anadolu'nun iki devi zorlu karşılaşmalara çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak maçlarda Osmanlıspor, Zürih'e konuk olacak. Bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 4 beraberlik, 8 galibiyet alan Başkent ekibi, L Grubu'ndaki ilk maçında S.Bükreş'i 2-0 yenerken bugün liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Maç Tivibu 3'ten yayınlanacak. H Grubu'ndaki temsilcimiz A.Konya da Belçika'da Gent ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta Shakhtar'a 1-0 yenilen Aykut Kocaman'ın öğrencileri, ilk galibiyeti için mücadele edecek. Bu önemli müsabaka da Tivibu 2'den ekranlara gelecek.

    20 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Mustafa Reşit Akçay, 20 Avrupa maçında (Daha önce çalıştırdığı ile 2013-14'te 12, Osmanlıspor'la da bu sezon çıktığı 8) yenilgi yüzü görmedi.

    8 KEZ KAZANDI
    Aykut Kocaman, ile daha önce 16 Avrupa Ligi maçına çıktı, 8 kez kazandı. Konyaspor ile 2. kez Avrupa arenasına çıkacak olan Kocaman, ilk zaferini hedefliyor.

    İKİ EKSİK VAR
    Başkent ekibinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Webo ve Engin Bekdemir, bu maçta oynamayacak.

    YILDIZLAR YOK
    Yeşil-beyazlılar 3 önemli isminden yoksun... Cezalı Rangelov ile sakat Amir ve Sissoko sahada olmayacak.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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