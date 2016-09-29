Haydi Osmanlı, Haydi Konya
Mustafa Reşit Akçay’ın yenilmez armadası Osmanlıspor, Zürih deplasmanına çıkacak. Aykut Kocaman’ın öğrencileri de Belçika’da Gent’le karşılaşacak. İki maç da saat 20.00’de başlayacak.
20 MAÇTIR YENİLMİYOR
Mustafa Reşit Akçay, 20 Avrupa maçında (Daha önce çalıştırdığı Trabzonspor ile 2013-14'te 12, Osmanlıspor'la da bu sezon çıktığı 8) yenilgi yüzü görmedi.
8 KEZ KAZANDI
Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile daha önce 16 Avrupa Ligi maçına çıktı, 8 kez kazandı. Konyaspor ile 2. kez Avrupa arenasına çıkacak olan Kocaman, ilk zaferini hedefliyor.
İKİ EKSİK VAR
Başkent ekibinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Webo ve Engin Bekdemir, bu maçta oynamayacak.
YILDIZLAR YOK
Yeşil-beyazlılar 3 önemli isminden yoksun... Cezalı Rangelov ile sakat Amir ve Sissoko sahada olmayacak.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
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