"Kazanmak zorundayız"

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2. maçında yarın Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktörü Dirk Advocaat ile takım kaptanı Volkan Demirel statta düzenlenen basın toplantısında konuştular.



DİRK ADVOCAAT: "EN İYİ OYUNCULAR SAHADA OLACAK"



Hollandalı teknik adam maçla ilgili olarak şunları söyledi;



"Ligde daha yolun başındayız. Grupta ise Manchester United esas favori. Diğer üç takımda ikincilik için mücadele edecek. Feyenoord Manchester United karşısında aldığı galibiyetle önemli avantaj yakaladı. Yarın ki maçı kazanmak mecburiyetindeyiz, kazanamazsak işler bizim için zorlaşır.



Benim için duygusal bir karşılaşma olmayacak. Önemli bir maç bizi bekliyor. Rakibin Ligde ve Avrupa'da yaptıkları inanılmaz. Kaptanın da az önce söylediği gibi onlardan ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Galibiyet için her şeyi yapacağız. Deplasman karşılaşmaları her zaman kendi sahanızda yaptığınız maçtan daha zordur. Bu durum Feyenoord içinde geçerli.



Ozan Tufan, Josef de Souza'nın orjinleri defansif de olsa daha farklı bir rolde oynuyorlar Son 2 maçta 7 gol attık, 15 pozisyona girdik, kalemizde iki gol gördük. Bunda sıkıntılı olan durum nedir? Burada tek bir sorun var. Çok sayıda pozisyona giriyoruz, sadece son pas daha iyi olmalı. Pozisyona girdiğininiz sürece bunu geliştirebilirsiniz. Son pası çalışmamız gerekiyor.



Volkan Şen'den çok memnunuz, son pas hariç. Son derece etkili bir oyuncu. Gol atmış, atmamış farketmez. Başka oyuncular daha müsait pozisyonda olduğunda o pası atması gerekiyor. Son pasta vizyonunu geliştirmeli ve açmalı. İnsanların izlemekten keyif aldığı sahada onu görmekten hoşlandığı bir oyuncu.



Hollanda milli takımındaki görevimi bıraktığım için pişman değilim. Neyin doğru olduğuna inanırsam onu yaparım. Burada olduğum için çok şanslıyım. Herkese böyle şans verilmiyor. Belki kariyerim son adımı olarak burayı seçtim ve bundan pişmanlık duymuyorum.



Robin van Persie'nin sahada olup olmayacağını yarın göreceğiz.



(Giovanni van Bronckhorst) Aslında ben onu bir öğrenci olarak değil de Koç olarak görüyorum. Onu çok uzun zamandır tanıyorum ve çok seviyorum.



Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Taraftarımız bize büyük güç veriyor. Taraftar konusunda Fenerbahçe'nin ve Feyenoord'un ortak yönleri var. "



VOLKAN DEMİREL: "MAÇI KAZANARAK TARAFTARLARIMIZLA GÜZEL BİR AKŞAM YAŞAYACAĞIZ"



Tecrübeli kaleci Volkan Demirel ise şu ifadeleri kullandı;



"Önemli bir maça çıkacağız. Rakibimiz 8 maçtır kaybetmiyor. Hocamız bu konuda bize gerekli bilgileri veriyor. Akşam son antrenmanımızı yaparak, kampa gireceğiz. Takım arkadaşlarımla da detayları konuşuyoruz. Belki oyun olarak istenilen seviyede değiliz ama kazandıkça daha fazla yol kat edeceğiz. Sezona düşük başladık ama inşallah yukarılara gideceğiz. Maçı kazanarak taraftarlarımızla güzel bir akşam yaşayacağız.



Bu tür maçlarda rakipten ziyade bizim ne yapacağımız önemli. İyi ekip, organize takım olabilirler ama biz de bunlara karşılık verecek iyi takımız. Yeter ki istediklerimizi sahaya yansıtalım stadımızın atmosferinde.



Fazla pozisyon vermiyoruz ama gelen pozisyon genelde gol oluyor. Bu biraz da şansla ilgili. Gol yediğim için ben her zaman hatalıyım, bunu her zaman kabul ederim ama defansta ve takımda sorun görmüyorum.



Kötü bir ortamımız yok. Puan kaybederken de arkadaşlığımız iyiydi, kazanırken de. Futbol bu. Bazen kötü, bazen iyi başlarsınız. Bu durum ligin ilk haftasında da böyleydi, son iki haftasında da. Biz Fenerbahçe olarak bu formanın ne anlama geldiğini çok iyi biliriz. Bu formaya layık olarak devam edeceğiz. İçeride sıkıntının olduğu söz konusu değil."