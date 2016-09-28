 "En az hata yapan kazanır" – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    "En az hata yapan kazanır"

    "En az hata yapan kazanır"

    Osmanlıspor Teknik Direktörü , yarın oynayacakları Zürih maçında en az hata yapanın kazanacağını söyledi.

    Avrupa Ligi L Grubu'nda yarın Zürih ile oynayacak olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör , maçın yapılacağı Letzigrund Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Akçay, kupa sahibi olan ve ülkenin önemli takımlarından biriyle oynayacaklarını belirterek, "Çok saygı duyduğumuz bir rakip, gücünü biliyoruz. karşısında maçın sonuna kadar gösterdikleri taktik, fiziksel güç bizi bu konuda çok dikkatli olmaya itiyor" dedi.

    Rakibin güçlü oyunculara sahip olduğuna değinen Akçay, "Yaş ortalaması olgun bir takım ve gelecekle ilgili planlarının tekrar lige geri dönmek olduğunu anlıyorsunuz. Az hata yapan maçı kazanacak, umarım bizim lehimize olur" diye konuştu.
    Maçın favorisinin kim olduğu yönündeki bir soruya ise Akçay, şöyle cevap verdi:

    "Bana göre Zürih takımı. Kağıt üzerinde belki bizim Süper Lig'de bir takım olarak görünmüş olmamız bu gerçeği değiştirmiyor. Tecrübeli bir ekole sahipler, tecrübeli bir takım ve bunu yarın da sahaya yansıtacaklar diye düşünüyorum. Futbolun şöyle bir kuralı vardır; eğer rakibinize saygı duymazsanız, sizden intikamını alır. Biz bu gerçeği bilerek ve avucumuzun içinde aklımızı tutarak, yarınki müsabakaya çıkacağız."
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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