"En az hata yapan kazanır"
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, yarın oynayacakları Zürih maçında en az hata yapanın kazanacağını söyledi.
Rakibin güçlü oyunculara sahip olduğuna değinen Akçay, "Yaş ortalaması olgun bir takım ve gelecekle ilgili planlarının tekrar lige geri dönmek olduğunu anlıyorsunuz. Az hata yapan maçı kazanacak, umarım bizim lehimize olur" diye konuştu.
Maçın favorisinin kim olduğu yönündeki bir soruya ise Akçay, şöyle cevap verdi:
"Bana göre Zürih takımı. Kağıt üzerinde belki bizim Süper Lig'de bir takım olarak görünmüş olmamız bu gerçeği değiştirmiyor. Tecrübeli bir ekole sahipler, tecrübeli bir takım ve bunu yarın da sahaya yansıtacaklar diye düşünüyorum. Futbolun şöyle bir kuralı vardır; eğer rakibinize saygı duymazsanız, sizden intikamını alır. Biz bu gerçeği bilerek ve avucumuzun içinde aklımızı tutarak, yarınki müsabakaya çıkacağız."
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:35
- Beşiktaş bir puanla yetindi
Toplam 3
Yorum
1903 Bu maç çok farlı sonuçla BEŞİKTAŞ kazanırdı,futbolcuların rahat tavırları,Quresmanın her zamanki gibi bencilliği,her zamanki gibi hep ben gol atacam inadı ve abubakar gibi yeteneksiz bir forvet bu maçın bu sonuca gelmesini sağladı yazık oldu.
- ''Yarın Fenerlileri zor anlar bekliyor''
Toplam 2
Yorum
Servo İşte biz taraftar devam edelim yabancı Futbolcuları kral yapmaya bir İsmail KARTAL'ın açıklamalarına bak birde buna adam diyorki Fenerlileri zor anlar bekliyor sen yat kalk 3 temmuza Dua et yoksa o süreç olmasa Fenerbahçe seni alırmıydı.Bu takım Anelka Alex Carlos Gördü Neyse biz elimizdeki değerleri patlatmayın devam edelim sırf Avrupalı diye böyle yorumlar yapan Futbolculara.Adama sorarlar 4 yıl burda oynadın kaç sene tek başına şampiyon yaptın diye ama yabancı futbolcuya işte böyle unutur 4 yılı
- Ortalık karışacak
Toplam 28
Yorum
fehmitefrul şampiyonlarliginde 8.e .0yenilentektakım beşiktaştır araştırın vede görün
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