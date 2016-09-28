 Çiçeklerle karşılandılar – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Çiçeklerle karşılandılar

    Çiçeklerle karşılandılar

    'nin Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın karşılaşacağı Hollanda'nın takımı, İstanbul'a geldi.

    Rotterdam'dan hareket eden kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. kafilesinde, eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt da yer aldı. Deneyimli futbolcu, 3 sezon kaldığı İstanbul'a eşi ve çocuklarını da getirdi. Havalimanından çıkış yapan Kuyt'a çiçek verilirken, kafile kendisini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

    Feyenoord, yarın yapacağı maç öncesi son çalışmasını bu akşam karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda gerçekleştirecek. İdman öncesinde teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ve Kuyt'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:18
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