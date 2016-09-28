Adcovaat'tan Robin van Persie cevabı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Adcovaat, yarın UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya gelecekleri Feyenoord maçında Robin van Persie'nin sahada olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.
Tecrübeli hoca, maç öncesi yaptığı basın toplantısıda gelen bir soru üzerine Robin van Persie'nin oynayıp, oynamayacağının yarın belli olacağını söyledi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:47
- Advocaat'ın işi çok zor
Toplam 3
Yorum
misafir şampiyon yapacak takımı güvenin kaliteli ve tecrübeli hoca.
- İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Toplam 2
Yorum
şırnaklı hayde türkiye yi zafere boğun şampiyon fenerbahçe 2,,1 kazanırız.şampiyon fenerbahçe
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 5
Yorum
bjk35 gökhan sürekli sakatlanan bir oyuncu olabilir ama kimse yanlış transfer demesin gökhan gönül iyi bir sağ bektir ve beck sakatlandığında yerine oynayabilecek en iyi alternatiftir, sadece gs maçında brumayı tutamadı onuda tutamaması zaten normal biri 20li yaşlarda diğeri 32 yaşına gelmiş aralarında dağlar kadar hız farkı var aynı yaşta olsalar bile brumayı tutamazdı gökhan ve beck olsa beckte tutamazdı zaten. geçen sene beck 1-2 maça çıkamadığında yerine sağ bek oynayan tosiçinde neler yaptığını biliyoruz o yüzden gökhan gönül beşiktaş için iyi bir transferdir
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