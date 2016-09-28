 Adcovaat'tan Robin van Persie cevabı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Adcovaat'tan Robin van Persie cevabı

    Adcovaat'tan Robin van Persie cevabı

    Teknik Direktörü Adcovaat, yarın Avrupa Ligi maçında karşı karşıya gelecekleri maçında Robin van Persie'nin sahada olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.

    Tecrübeli hoca, maç öncesi yaptığı basın toplantısıda gelen bir soru üzerine Robin van Persie'nin oynayıp, oynamayacağının yarın belli olacağını söyledi.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:47
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