2. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın 12 grupta 24 maç oynanacak.

A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, saat 22.05'te başlayacak maçta Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek.



Atiker Konyaspor, H Grubu mücadelesinde KAA Gent Stadı'nda Belçika ekibi Gent'e, L Grubu lideri Osmanlıspor ise İsviçre'nin Zürih takımına Letzigrund Stadı'nda konuk olacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.



İkinci haftanın maç programı şöyle:



18.00 Gebele (Azerbaycan) - Mainz 05 (Almanya)



18.00 Astana (Kazakistan) - Young Boys (İsviçre)



20.00 Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika)



20.00 Gent (Belçika) - ATİKER KONYASPOR (Türkiye)



20.00 Schalke 04 (Almanya) - Salzburg (Avusturya)



20.00 Fiorentina (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)



20.00 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Inter (İtalya)



20.00 Zürih (İsviçre) - OSMANLISPOR (Türkiye)



20.00 Celta (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)



20.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Braga (Portekiz)



20.00 Krasnodar (Rusya) - Nice (Fransa)



20.00 Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - PAOK (Yunanistan)



20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Southampton (İngiltere)



20.00 Steaua Bükreş (Romanya) - Villarreal (İspanya)



22.05 Saint-Etienne (Fransa) - Anderlecht (Belçika)



22.05 Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)



22.05 Roma (İtalya) - Astra (Romanya)



22.05 Genk (Belçika) - Sassuolo (İtalya)



22.05 Manchester United (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)



22.05 Zenit (Rusya) - AZ Alkmaar (Hollanda)



22.05 Austria Wien (Avusturya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)



22.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Rapid Wien (Avusturya)



22.05 FENERBAHÇE (Türkiye) - Feyenoord (Hollanda)



22.05 Olympiakos (Yunanistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)