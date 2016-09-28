2. hafta heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ikinci hafta heyecanı yarın başlıyor.
A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, saat 22.05'te başlayacak maçta Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek.
Atiker Konyaspor, H Grubu mücadelesinde KAA Gent Stadı'nda Belçika ekibi Gent'e, L Grubu lideri Osmanlıspor ise İsviçre'nin Zürih takımına Letzigrund Stadı'nda konuk olacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.
İkinci haftanın maç programı şöyle:
18.00 Gebele (Azerbaycan) - Mainz 05 (Almanya)
18.00 Astana (Kazakistan) - Young Boys (İsviçre)
20.00 Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika)
20.00 Gent (Belçika) - ATİKER KONYASPOR (Türkiye)
20.00 Schalke 04 (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20.00 Fiorentina (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)
20.00 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Inter (İtalya)
20.00 Zürih (İsviçre) - OSMANLISPOR (Türkiye)
20.00 Celta (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
20.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Braga (Portekiz)
20.00 Krasnodar (Rusya) - Nice (Fransa)
20.00 Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - PAOK (Yunanistan)
20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Southampton (İngiltere)
20.00 Steaua Bükreş (Romanya) - Villarreal (İspanya)
22.05 Saint-Etienne (Fransa) - Anderlecht (Belçika)
22.05 Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
22.05 Roma (İtalya) - Astra (Romanya)
22.05 Genk (Belçika) - Sassuolo (İtalya)
22.05 Manchester United (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)
22.05 Zenit (Rusya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
22.05 Austria Wien (Avusturya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)
22.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Rapid Wien (Avusturya)
22.05 FENERBAHÇE (Türkiye) - Feyenoord (Hollanda)
22.05 Olympiakos (Yunanistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:35
- Pereira ne kadar alacak?
Toplam 15
Yorum
6s Arap o kadar kazanmıyor diyor !! 2,7 milyon euro alıyormuş
- ''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı''
Toplam 2
Yorum
......... SEN DAHA KONUŞUYORMUSUN SN BAŞKANIM . GS YIKIP GİTTİN.
- Gönüllerde taht kurdu
Toplam 5
Yorum
........... ÖZBEK FB KULÜBÜ BAŞKANINDAN KORKTUĞU İÇİN DEĞİL KENDİSİNE OLAN SAYGISINDAN DOLAYI FB İÇİN SÖZ SÖYLEMEMİŞTİR. SÖZ GÜMÜŞSE SUKUT ALTINDIR MİSALİ. BASIN BÖYLE ANLAMALI. SANKİ BASIN BAŞKA ŞEYİ İMA EDİYOR GİBİ. BÜYÜKLÜK OLARAK GS DÖRT ADIM ÖNDE GİBİ. BUNDAN DOLAYIDA FB BAŞKANI GS YIN YOLUNU İZLEMEĞE ÇALIŞIYOR.
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