 2. hafta heyecanı başlıyor – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    2. hafta heyecanı başlıyor

    2. hafta heyecanı başlıyor

    Avrupa Ligi grup maçlarında ikinci hafta heyecanı yarın başlıyor.

    Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın 12 grupta 24 maç oynanacak.

    A Grubu'nda yer alan , saat 22.05'te başlayacak maçta Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi 'u konuk edecek.

    Atiker Konyaspor, H Grubu mücadelesinde KAA Gent Stadı'nda Belçika ekibi Gent'e, L Grubu lideri Osmanlıspor ise İsviçre'nin Zürih takımına Letzigrund Stadı'nda konuk olacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

    İkinci haftanın maç programı şöyle:

    18.00 Gebele (Azerbaycan) - Mainz 05 (Almanya)

    18.00 Astana (Kazakistan) - Young Boys (İsviçre)

    20.00 Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika)

    20.00 Gent (Belçika) - ATİKER KONYASPOR (Türkiye)

    20.00 Schalke 04 (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

    20.00 Fiorentina (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)

    20.00 Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Inter (İtalya)

    20.00 Zürih (İsviçre) - OSMANLISPOR (Türkiye)

    20.00 Celta (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

    20.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Braga (Portekiz)

    20.00 Krasnodar (Rusya) - Nice (Fransa)

    20.00 Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti) - PAOK (Yunanistan)

    20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Southampton (İngiltere)

    20.00 Steaua Bükreş (Romanya) - Villarreal (İspanya)

    22.05 Saint-Etienne (Fransa) - Anderlecht (Belçika)

    22.05 Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

    22.05 Roma (İtalya) - Astra (Romanya)

    22.05 Genk (Belçika) - Sassuolo (İtalya)

    22.05 Manchester United (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)

    22.05 Zenit (Rusya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

    22.05 Austria Wien (Avusturya) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)

    22.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Rapid Wien (Avusturya)

    22.05 FENERBAHÇE (Türkiye) - Feyenoord (Hollanda)

    22.05 Olympiakos (Yunanistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:35
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