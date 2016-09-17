Kahraman Luce!
Rumen hoca önceki geceye damgasını vurdu. Takımı Zenit, Maccabi’yi 3-0 geriden gelip 4-3 yendi, tüm Avrupa, Lucescu’yu kahraman ilan etti.
Avrupa Ligi maçlarının oynandığı önceki gece en çok konuşulan maç Maccabi Tel Aviv-Zenit mücadelesiydi. Şota Arveladze'nin çalıştırdığı İsrail ekibi, 70. dakikada 3-0 önde olduğu karşılaşmadan 4-3 yenik ayrıldı. Rus ekibinin hocası Mircea Lucescu'nun son yarım saatte yaptığı oyuncu değişiklikleri ve oyun düzenindeki değişim tarihi bir karşılaşma izlenmesini sağladı. Avrupa basını, Lucescu'nun başarısına geniş yer ayırırken, Rumen teknik adam kahraman ilan edildi. Rusya'da da tecrübeli hoca için övgü dolu sözler sarfedildi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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