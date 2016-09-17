Kahraman Luce!

Rumen hoca önceki geceye damgasını vurdu. Takımı Zenit, Maccabi’yi 3-0 geriden gelip 4-3 yendi, tüm Avrupa, Lucescu’yu kahraman ilan etti.

Avrupa Ligi maçlarının oynandığı önceki gece en çok konuşulan maç Maccabi Tel Aviv-Zenit mücadelesiydi. Şota Arveladze'nin çalıştırdığı İsrail ekibi, 70. dakikada 3-0 önde olduğu karşılaşmadan 4-3 yenik ayrıldı. Rus ekibinin hocası Mircea Lucescu'nun son yarım saatte yaptığı oyuncu değişiklikleri ve oyun düzenindeki değişim tarihi bir karşılaşma izlenmesini sağladı. Avrupa basını, Lucescu'nun başarısına geniş yer ayırırken, Rumen teknik adam kahraman ilan edildi. Rusya'da da tecrübeli hoca için övgü dolu sözler sarfedildi.