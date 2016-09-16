 Manchester United'a büyük şok – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    'a büyük şok

    Manchester United'a büyük şok

    Avrupa Ligi'nde 'nin yer aldığı A Grubu karşılaşmasında 'ı 1-0 yenen gecenin sürprizine imza attı. Sarı-lacivertlilerin Ukrayna'da Zorya Lunesk ile berabere kalmasıyla grupta işler iyice karıştı.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde, 2016-2017 sezonu grup karşılaşmaları başladı.

    Ligde A, B, C, D, E ve F gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

    A Grubu'nda yer alan , Odessa kentindeki Chornomorets Stadı'nda konuk olduğu Ukrayna ekibi Zorya ile 1-1 berabere kaldı. Bu grupta Hollanda temsilcisi , evinde İngiliz temsilcisi 'ı 1-0 yendi.

    TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan skorlar ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

    A Grubu:

    Feyenoord (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 1-0

    Zorya (Ukrayna) - (Türkiye): 1-1

    Takımlar O G B M A Y P
    Feyenoord 1 1 0 0 1 0 3
    Fenerbahçe 1 0 1 0 1 1 1
    Zorya 1 0 1 0 1 1 1
    Manchester United 1 0 0 1 0 1 0

    B Grubu:

    APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan): 2-1

    Young Boys (İsviçre) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

    Takımlar O G B M A Y P
    APOEL 1 1 0 0 2 1 3
    Olympiakos 1 1 0 0 1 0 3
    Young Boys 1 0 0 1 0 1 0
    Astana 1 0 0 1 1 2 0

    C Grubu:

    Anderlecht (Belçika) - Gebele (Azerbaycan): 3-1

    Mainz 05 (Almanya) - Saint Etienne (Fransa): 1-1

    Takımlar O G B M A Y P
    Anderlecht 1 1 0 0 3 1 3
    Saint-Etienne 1 0 1 0 1 1 1
    Mainz 05 1 0 1 0 1 1 1
    Gebele 1 0 0 1 1 3 0

    D Grubu:

    (Hollanda) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 1-1

    Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Zenit (Rusya): 3-4

    Takımlar O G B M A Y P
    Zenit 1 1 0 0 4 3 3
    Dundalk 1 0 1 0 1 1 1
    AZ Alkmaar 1 0 1 0 1 1 1
    Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 3 4 0

    E Grubu:

    Astra Giurgiu (Romanya) - Austria Wien (Avusturya): 2-3

    Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Roma (İtalya): 1-1

    Takımlar O G B M A Y P
    Austria Wien 1 1 0 0 3 2 3
    Roma 1 0 1 0 1 1 1
    Viktoria Plzen 1 0 1 0 1 1 1
    Astra Giurgiu 1 0 0 1 2 3 0

    F Grubu:

    Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 3-2

    Sassuolo (İtalya)- Athletic Bilbao (İspanya): 3-0

    Takımlar O G B M A Y P
    Sassuolo 1 1 0 0 3 0 3
    Rapid Wien 1 1 0 0 3 2 3
    Genk 1 0 0 1 2 3 0
    Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 3 0

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:44
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