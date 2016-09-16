Manchester United'a büyük şok
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yer aldığı A Grubu karşılaşmasında Manchester United'ı 1-0 yenen Feyenoord gecenin sürprizine imza attı. Sarı-lacivertlilerin Ukrayna'da Zorya Lunesk ile berabere kalmasıyla grupta işler iyice karıştı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, 2016-2017 sezonu grup karşılaşmaları başladı.
Ligde A, B, C, D, E ve F gruplarında 12 karşılaşma oynandı.
A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Odessa kentindeki Chornomorets Stadı'nda konuk olduğu Ukrayna ekibi Zorya ile 1-1 berabere kaldı. Bu grupta Hollanda temsilcisi Feyenoord, evinde İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 1-0 yendi.
TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan skorlar ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
Feyenoord (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 1-0
Zorya (Ukrayna) - Fenerbahçe (Türkiye): 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Feyenoord
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|Fenerbahçe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Zorya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Manchester United
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
B Grubu:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan): 2-1
Young Boys (İsviçre) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|APOEL
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|Olympiakos
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|Young Boys
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|Astana
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
C Grubu:
Anderlecht (Belçika) - Gebele (Azerbaycan): 3-1
Mainz 05 (Almanya) - Saint Etienne (Fransa): 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Anderlecht
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|Saint-Etienne
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Mainz 05
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Gebele
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
D Grubu:
AZ Alkmaar (Hollanda) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 1-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Zenit (Rusya): 3-4
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Zenit
|1
|1
|0
|0
|4
|3
|3
|Dundalk
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|AZ Alkmaar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Maccabi Tel Aviv
|1
|0
|0
|1
|3
|4
|0
E Grubu:
Astra Giurgiu (Romanya) - Austria Wien (Avusturya): 2-3
Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Roma (İtalya): 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Austria Wien
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|3
|Roma
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Viktoria Plzen
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Astra Giurgiu
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|0
F Grubu:
Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 3-2
Sassuolo (İtalya)- Athletic Bilbao (İspanya): 3-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Sassuolo
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|Rapid Wien
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|3
|Genk
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|0
|Athletic Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:44
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