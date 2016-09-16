Manchester United'a büyük şok

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, 2016-2017 sezonu grup karşılaşmaları başladı.

Ligde A, B, C, D, E ve F gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Odessa kentindeki Chornomorets Stadı'nda konuk olduğu Ukrayna ekibi Zorya ile 1-1 berabere kaldı. Bu grupta Hollanda temsilcisi Feyenoord, evinde İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 1-0 yendi.

TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan skorlar ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

A Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 1-0

Zorya (Ukrayna) - Fenerbahçe (Türkiye): 1-1

Takımlar O G B M A Y P Feyenoord 1 1 0 0 1 0 3 Fenerbahçe 1 0 1 0 1 1 1 Zorya 1 0 1 0 1 1 1 Manchester United 1 0 0 1 0 1 0

B Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan): 2-1

Young Boys (İsviçre) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Takımlar O G B M A Y P APOEL 1 1 0 0 2 1 3 Olympiakos 1 1 0 0 1 0 3 Young Boys 1 0 0 1 0 1 0 Astana 1 0 0 1 1 2 0

C Grubu:

Anderlecht (Belçika) - Gebele (Azerbaycan): 3-1

Mainz 05 (Almanya) - Saint Etienne (Fransa): 1-1

Takımlar O G B M A Y P Anderlecht 1 1 0 0 3 1 3 Saint-Etienne 1 0 1 0 1 1 1 Mainz 05 1 0 1 0 1 1 1 Gebele 1 0 0 1 1 3 0

D Grubu:

AZ Alkmaar (Hollanda) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 1-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Zenit (Rusya): 3-4

Takımlar O G B M A Y P Zenit 1 1 0 0 4 3 3 Dundalk 1 0 1 0 1 1 1 AZ Alkmaar 1 0 1 0 1 1 1 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 1 3 4 0

E Grubu:

Astra Giurgiu (Romanya) - Austria Wien (Avusturya): 2-3

Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Roma (İtalya): 1-1

Takımlar O G B M A Y P Austria Wien 1 1 0 0 3 2 3 Roma 1 0 1 0 1 1 1 Viktoria Plzen 1 0 1 0 1 1 1 Astra Giurgiu 1 0 0 1 2 3 0

F Grubu:

Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 3-2

Sassuolo (İtalya)- Athletic Bilbao (İspanya): 3-0