 Lucescu'nun takımından mucize galibiyet – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Lucescu'nun takımından mucize galibiyet

    Lucescu'nun takımından mucize galibiyet

    Avrupa Ligi D Grubu maçı tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. Daha önce 'de çalışan iki teknik direktörün çalıştırdığı mücadelede tam 7 gol olurken, son 15 dakikaya 3-0 önde giren Tel Aviv, sahadan 4-3 yenik ayrıldı.

    Avrupa Ligi D Grubu maçında Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Maccabi Tel Aviv, sahasında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit'le karşılaştı. Bloomfield Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 26'da Haris Medunjanin attığı golle Tel Aviv önde kapattı. İkinci yarının başında 50'de bu kez Vidar Kjartansson farkı ikiye çıkartırken, 70'te sahneye tekrar çıkan Haris Medunjanin skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin son 15 dakikasına ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle girilirken, Zenit 73'da Aleksandr Kokorin'le farkı ikiye indirdi: 3-1

    81'de Eliazer Dasa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında Zenit, 84'te Mauricio, 86'da Giuliano Victor ve 90+2. dakikada Luka Djordjevic'le bulduğu gollerle skoru 4-3'e getirdi ve mucize bir galibiyetle evine döndü.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:13
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