Lucescu'nun takımından mucize galibiyet
UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçı tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. Daha önce Türkiye'de çalışan iki teknik direktörün çalıştırdığı mücadelede tam 7 gol olurken, son 15 dakikaya 3-0 önde giren Tel Aviv, sahadan 4-3 yenik ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Maccabi Tel Aviv, sahasında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit'le karşılaştı. Bloomfield Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 26'da Haris Medunjanin attığı golle Tel Aviv önde kapattı. İkinci yarının başında 50'de bu kez Vidar Kjartansson farkı ikiye çıkartırken, 70'te sahneye tekrar çıkan Haris Medunjanin skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin son 15 dakikasına ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle girilirken, Zenit 73'da Aleksandr Kokorin'le farkı ikiye indirdi: 3-1
81'de Eliazer Dasa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında Zenit, 84'te Mauricio, 86'da Giuliano Victor ve 90+2. dakikada Luka Djordjevic'le bulduğu gollerle skoru 4-3'e getirdi ve mucize bir galibiyetle evine döndü.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:13
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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