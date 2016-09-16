Konyaspor ofsayt kurbanı

Atiker Konyaspor, tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi maçında, sahasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşılaştı.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçta bir topu direkten dönen Aykut Kocaman'ın ekibi, 76. dakikada Facundo Ferreyra'nın golüne engel olamadı.

AVUSTURYALI HAKEMDEN SKANDAL KARAR



Sahasındaki maçta güçlü rakibine karşı iyi direnen temsilcimiz Konyaspor'u, Avusturyalı hakem Robert Schörgenhofer yaktı! Bogdan Butko'nun orta yaptığı sırada kaleye en yakın adam olan Ferreyra'nın ofsayttan attığı golü veren Schörgenhofer, Konyaspor'u 1 puandan etti.





MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Milosevic'in şutunda top yandan auta çıktı.

10. dakikada Vukovic'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

33. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest atışta, Bernand topu üstten auta gönderdi.

44. dakikada Fred'in ceza sahası dışından yerden şutunda defansa da çarpan topu kaleci Serkan kontrol etti.

51. dakikada Bernard'ın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kovalenko'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda yatarak kornere çeldi.

61. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topu önünde bulan Marlos'un sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

62. dakikada Butko'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Ferreyra'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

66. dakikada Butko'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Ferreyra'nın kafa şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.

75. dakikada Butko'nun sağdan ortasında, arka direkte topla buluşan Ferreyra'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Shakhtar Donetsk maçı 1-0 kazandı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Robert Schörgenhofer, Roland Brandner, Roland Riedel (Avusturya)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ömer Ali Şahiner, Jonsson (Dk. 84 Halil İbrahim Sönmez), Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 76 Meha), Bajic (Dk. 69 Hora)

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Butko, Kucher, Rakitskiy, İsmaily, Stepanenko, Fred, Kovalenko (Dk 90+2 Malyshev), Marlos, Bernard (Dk. 66 Taison), Ferreyra (Dk. 89 Eduardo)

Gol: Dk. 75 Ferreyra (Shakhtar Donetsk)

Sarı kartlar: Dk. 11 Ali Turan, Dk. 15 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 73 Fred (Shakhtar Donetsk)