"Biz geliyoruz"
“Biraz sabır istiyoruz. Bu takım geliyor. Zorya önünde bazı anlarda 4 kişiyle hücum ettik. Rakip sadece geriye çekildi. Kadroyu daha iyi tanıdım. Artık tercih hatası olmayacak...”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Zorya karşısında aldıkları beraberlik için "Fazlasıyla hak etmiştik. Zaman zaman çok atak yaptık ve rakibi çıkarmadık. Hatta bazı anlarda 4 forvet ile hücum yaptık. Bu durumda rakibimiz oldukça geriye çekildi. Şans nihayet uzatma anlarında güldü. Umarım bu başlangıç olur. Mağlup olmayı kesinlikle istemiyorduk. Çünkü iyi takım olduğumuza inanıyorum" dedi.
GELİYORUZ MESAJI
Advocaat taraftarlara da seslenerek şöyle konuştu: "Onlara şunu söylemek istiyorum. Biz geliyoruz... Biraz sabırlı olsunlar. Çok daha iyi olacağız. Rakiplerimiz önünde oyunu yöneten hep biz oluyoruz. Bir kez kazanırsak arkası mutlaka gelecektir."
TAM KADRO DEĞİLDİK
Hollandalı hoca, Zorya karşısında Volkan Şen ve Lens'in yokluğunu aradıklarını belirterek, "Onlar olsa daha rahat olabilirdik. Artık kadroyu daha iyi tanıyorum. Gelecek maçlarda tercih hatası olmayacak. Gelecekten umutluyum" dedi.
KENDİ OYUNCULARIM BANA SORUN ÇIKARDI
Zorya takımında hangi futbolcuların kendilerine sorun çıkardığı sorulan F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, "Kendi oyuncularım" yanıtını verdi. Hollandalı hoca, "Kadromuzda üst seviye futbol oynayamayacak futbolcular var ama biz puanlar ve galibiyetler almak mecburiyetindeyiz. Bunun hiçbir bahanesi olamaz. Van Persie'yi ilk 11'de oynatmadığım için bir pişmanlık duymuyorum. Van Persie'nin fizik kondisyonunu artırması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
GELİYORUZ MESAJI
Advocaat taraftarlara da seslenerek şöyle konuştu: "Onlara şunu söylemek istiyorum. Biz geliyoruz... Biraz sabırlı olsunlar. Çok daha iyi olacağız. Rakiplerimiz önünde oyunu yöneten hep biz oluyoruz. Bir kez kazanırsak arkası mutlaka gelecektir."
TAM KADRO DEĞİLDİK
Hollandalı hoca, Zorya karşısında Volkan Şen ve Lens'in yokluğunu aradıklarını belirterek, "Onlar olsa daha rahat olabilirdik. Artık kadroyu daha iyi tanıyorum. Gelecek maçlarda tercih hatası olmayacak. Gelecekten umutluyum" dedi.
KENDİ OYUNCULARIM BANA SORUN ÇIKARDI
Zorya takımında hangi futbolcuların kendilerine sorun çıkardığı sorulan F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, "Kendi oyuncularım" yanıtını verdi. Hollandalı hoca, "Kadromuzda üst seviye futbol oynayamayacak futbolcular var ama biz puanlar ve galibiyetler almak mecburiyetindeyiz. Bunun hiçbir bahanesi olamaz. Van Persie'yi ilk 11'de oynatmadığım için bir pişmanlık duymuyorum. Van Persie'nin fizik kondisyonunu artırması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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