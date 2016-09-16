 "Biz geliyoruz" – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    "Biz geliyoruz"

    "Biz geliyoruz"

    “Biraz sabır istiyoruz. Bu takım geliyor. Zorya önünde bazı anlarda 4 kişiyle hücum ettik. Rakip sadece geriye çekildi. Kadroyu daha iyi tanıdım. Artık tercih hatası olmayacak...”

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, Zorya karşısında aldıkları beraberlik için "Fazlasıyla hak etmiştik. Zaman zaman çok atak yaptık ve rakibi çıkarmadık. Hatta bazı anlarda 4 forvet ile hücum yaptık. Bu durumda rakibimiz oldukça geriye çekildi. Şans nihayet uzatma anlarında güldü. Umarım bu başlangıç olur. Mağlup olmayı kesinlikle istemiyorduk. Çünkü iyi takım olduğumuza inanıyorum" dedi.

    GELİYORUZ MESAJI
    taraftarlara da seslenerek şöyle konuştu: "Onlara şunu söylemek istiyorum. Biz geliyoruz... Biraz sabırlı olsunlar. Çok daha iyi olacağız. Rakiplerimiz önünde oyunu yöneten hep biz oluyoruz. Bir kez kazanırsak arkası mutlaka gelecektir."

    TAM KADRO DEĞİLDİK
    Hollandalı hoca, Zorya karşısında Volkan Şen ve Lens'in yokluğunu aradıklarını belirterek, "Onlar olsa daha rahat olabilirdik. Artık kadroyu daha iyi tanıyorum. Gelecek maçlarda tercih hatası olmayacak. Gelecekten umutluyum" dedi.

    KENDİ OYUNCULARIM BANA SORUN ÇIKARDI
    Zorya takımında hangi futbolcuların kendilerine sorun çıkardığı sorulan F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, "Kendi oyuncularım" yanıtını verdi. Hollandalı hoca, "Kadromuzda üst seviye futbol oynayamayacak futbolcular var ama biz puanlar ve galibiyetler almak mecburiyetindeyiz. Bunun hiçbir bahanesi olamaz. Van Persie'yi ilk 11'de oynatmadığım için bir pişmanlık duymuyorum. Van Persie'nin fizik kondisyonunu artırması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:45
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