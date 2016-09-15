Osmanlıspor - Steaua Bükreş

UEFA Avrupa Ligi L Grubu müsabakasında Osmanlıspor ile Steaua Bükreş karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstleniyor.

Osmanlı Stadı22.05Karcemarskas, Koray, Aykut, Lawal, Pinto, Musa, Numan Çürüksu, Regattin, Umar Aminu, Ndiaye, Diabate.Nita, Tamas, Tosça, Golubovic, Adanovic, Moke, Boldrin, Amorim, Enache, Bourceanu, Popa.