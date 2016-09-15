Osmanlıspor - Steaua Bükreş
Osmanlı’nın Avrupa seferi başlıyor. Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yoluna yenilgisiz devam eden Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda sahasında Rumen ekibi Steaua Bükreş ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu müsabakasında Osmanlıspor ile Steaua Bükreş karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstleniyor.STAT: Osmanlı Stadı
SAAT: 22.05
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Aykut, Lawal, Pinto, Musa, Numan Çürüksu, Regattin, Umar Aminu, Ndiaye, Diabate.
STEAU BÜKREŞ: Nita, Tamas, Tosça, Golubovic, Adanovic, Moke, Boldrin, Amorim, Enache, Bourceanu, Popa.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:20
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
Osmanlıspor - Steaua Bükreş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.