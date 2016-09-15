 Osmanlıspor - Steaua Bükreş – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Osmanlıspor - Steaua Bükreş

    Osmanlıspor - Steaua Bükreş

    Osmanlı’nın Avrupa seferi başlıyor. Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yoluna yenilgisiz devam eden Osmanlıspor, Avrupa Ligi L Grubu’nda sahasında Rumen ekibi Steaua Bükreş ile karşılaşıyor.

    Avrupa Ligi L Grubu müsabakasında Osmanlıspor ile Steaua Bükreş karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan maç Tivibu 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Almanya Federasyonu'ndan Tobias Welz'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstleniyor.

    STAT: Osmanlı Stadı
    SAAT: 22.05
    OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Aykut, Lawal, Pinto, Musa, Numan Çürüksu, Regattin, Umar Aminu, Ndiaye, Diabate.
    STEAU BÜKREŞ: Nita, Tamas, Tosça, Golubovic, Adanovic, Moke, Boldrin, Amorim, Enache, Bourceanu, Popa.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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