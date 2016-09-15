 Konyaspor - Shakhtar Donetsk – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Konyaspor - Shakhtar Donetsk

    Konyaspor - Shakhtar Donetsk

    Avrupa Ligi'ne ilk kez katılım gerçekleştiren Konyaspor, H Grubu mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile bu organizasyonun grup maçlarındaki ilk sınavını veriyor.

    Avrupa Ligi H Grubu müsabakasında Konyaspor ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan, Tivibu 3 ve TRT 1 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı Avusturya Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Roland Brandner ve Roland Riedel üstleniyor.

    STAT : Konya Buyuksehir Stadyumu
    SAAT: 22.05
    KONYASPOR: Serkan, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.
    SHAKHTAR: Pyatov, Butko, Kucher, Rakitskyy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Bernard, Ferreyra.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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