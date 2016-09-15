Konyaspor - Shakhtar Donetsk
Avrupa Ligi'ne ilk kez katılım gerçekleştiren Konyaspor, H Grubu mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile bu organizasyonun grup maçlarındaki ilk sınavını veriyor.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasında Konyaspor ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan, Tivibu Spor 3 ve TRT 1 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Roland Brandner ve Roland Riedel üstleniyor.
STAT : Konya Buyuksehir Stadyumu
SAAT: 22.05
KONYASPOR: Serkan, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.
SHAKHTAR: Pyatov, Butko, Kucher, Rakitskyy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Bernard, Ferreyra.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:08
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 17
Yorum
forever1903 bende sorarim fatih hocaya, hasan-ali, ismail, volkan sen, sener neden milli takima cagiriliyor diye fener bu kadar kötü top oynarken?
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
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