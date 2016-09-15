Konyaspor - Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasında Konyaspor ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan, Tivibu Spor 3 ve TRT 1 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Roland Brandner ve Roland Riedel üstleniyor.



STAT : Konya Buyuksehir Stadyumu

SAAT: 22.05

KONYASPOR: Serkan, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.

SHAKHTAR: Pyatov, Butko, Kucher, Rakitskyy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Bernard, Ferreyra.



