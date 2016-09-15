Fenerbahçe puanı ZORLA aldı

Fenerbahçe, toplam değeri sadece Sow'un bonservis bedeline denk olan (16 milyon euro) Zorya Luhenks karşısında tel tel döküldü. Sarı-lacivertli taraftarların farklı galibiyet beklediği maça 8 defansif oyuncudan kurulu kadroyla çıkan Advocaat'ın ekibi pozisyon üretmekte dahi zorlandı.



Ukrayna'daki iç karışıklık nedeniyle karşılaşma Luhansk'a 899 km uzaklıkta ülkenin doğusundaki Odessa şehrinde oynandı. Ukrayna Ligi'nde üçüncüsü sırada bulunan Zorya karşısında F.Bahçe 52. dakikada Dmytro Grechyshkin golüne engel olamadı. Sarı-lacivertlilere hayat veren gol 90+5'te Simon Kjaer'den geldi. Son saniye golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe A Grubu'na puanla başladı.



Ukrayna takımlarına karşı tarihindeki 6 eşleşmede galibiyet alamayan F.Bahçe, 7. maçından da şanssızlığı kıramamış oldu.







Mücadelenin ilk yarısında üretkenlikten uzak bir görüntü çizen Fenerbahçe, kaleye isabetli şut çekemedi. İkinci yarının başında Salih Uçan'ın yerine Ozan Tufan oyuna girdi. Sarı-lacivertliler 49. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunda Moussa Sow'la karşı karşıya pozisyonda gol çıkaramadı.



Fenerbahçe ikinci yarıya etkili başladı ama golü bulan taraf Zorya oldu. 52'de Grechyshkin'in uzaktan vuruşunda Volkan Demirel uzandı ama topu ağlarımızda gördük. Son bölümde Advocaat Emenike ve Van Persie gibi gol silahlarını sahaya sürdü. Beklediğimiz gol maçın son saniyelerinde geldi. Serbest vuruşta topun başına geçen Kjaer, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Maç bu golle 1-1 berabere bitti.

Grubun diğer maçında ise Feyenoord sahasında Manchester United'ı Tonny Vilhena'nın golüyle 1-0 mağlup ederek gecenin bir başka sürprizine imza attı.

Stat: Chornomorets

Hakemler: Istvan Kovacs, Ovidiu Artene, Vasile Florin Marinescu (Romanya)

Zorya: Shevchenko, Sivakov, Forster, Kamenyuka, Sobol, Chayhovskiy, Grechyshkin, Karavaev, Petriak (Dk. 73 Paublinho), Ljubenovic (Dk. 83 Opanasenko), Kulach (Dk. 87 Gordiyenko)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Souza, Salih Uçan (Dk. 46 Ozan Tufan), Alper Potuk (Dk. 73 Emenike), Stoch (Dk. 58 Van Persie), Sow

Goller: Dk. 52 Grechyshkin (Zorya), Dk. 90+6 Kjaer (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Chayhovskiy, Dk. 90+5 Paulinho (Zorya)