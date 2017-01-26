Usain Bolt'a doping şoku
2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takımında yarışan Usain Bolt'un altın madalyası, takım arkadaşı Nesta Carter'ın doping yaptığı gerekçesiyle geri alınacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takımında yarışan Nesta Carter'ın alınan numunesinin yeniden incelenmesi sonucunda yasaklı maddeye rastlandığı duyuruldu. Bunun üzerine Usain Bolt, Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter'dan oluşan takımın yarıştan diskalifiye edildiği ve madalyaların geri alınacağı bildirildi.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aker’e veda maçı
Toplam 7
Yorum
tsahmet07 işte bu yüzden asla porto gibi kulüp olamayız,bi iddan kalmamıs kupada,oynat ibanezi ramili,avrupada kadroda düsünmediklerini satıyolar 2-3
- Cüneyt Çakır’a maç yok
Toplam 17
Yorum
sakaryalı penaltı olmadan veriliyorsa kime çalışıyor demektir
- ''Melo'ya var da Josef’e yok mu?''
Toplam 7
Yorum
misafir Veremezler... Aziz Yıldırım sizi şikayet ederim saraya demedi mi?
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