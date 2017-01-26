Bolt'un madalyası geri alınacak
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takım yarışında altın madalya kazanan Nesta Carter'ın doping yaptığının tespit edildiğini duyurdu.
IOC'den yapılan açıklamada, Carter'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'nda alınan numunesinin yeniden incelenmesi sonucunda yasaklı maddeye rastlandığı bildirildi.
Buna göre rekortmen atlet Usain Bolt ile Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter'ın yer aldığı 4x100 metre takımının organizasyondan diskalifiye edildiği ve kazanılan altın madalyaların geri alınacağı ifade edildi.
Bu kararla, 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre takım yarışında toplam 9 altın madalya kazanan Usain Bolt'un gerçekleştirdiği üçleme de bozulmuş oldu.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:40
- Ne şovdu ama!
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Yorum
ali kırcı Arkadaşından al haberi Burak satıldı şimdi sıra podolskide iş yapan satılıyor aynı para verilip başkası alınıyor akla gel...
- Bruma’nın derdi başka
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Abi bütün topçularmı şımarık olur kusura bakma ama bu halinle Tottenham a gidersen 6-7 maç oynar bu bencillikle yolun sunderland olur...
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 14
Yorum
GS SİNEİJDER VARKEN EKİCİ CİMBOMADA YARAMAZ EKİCİ ADAM KOVALAMAZ PRES YAPMAZ BOŞ ALAN BULURSA YA ŞUT CEKER YADA PAS ATAR
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