Yasemin Can'ın Avrupa rekoru onandı
Avrupa Atletizm Birliği, Yasemin Can'ın 2016 Rio Olimpiyatları'nda kırdığı 10 bin metre Avrupa 23 yaş altı rekorunu tescil etti.
Avrupa şampiyonu milli atlet Yasemin Can'ın, 23 yaş altında kırdığı 10 bin metre Avrupa rekoru tescil edildi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20 yaşındaki milli atletin, 2016 Rio Olimpiyatları'nda, 10 bin metrede kırdığı 23 yaş altı Avrupa rekoru, Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından tescillendi.
Yasemin'in, Rio'da 6. sırayı elde ettiği 30:26.41'lik derecesi, 23 yaş altında yeni Avrupa rekoru oldu. Bu dalda daha önceki rekor, 31:44.86 ile bir diğer milli atlet Meryem Erdoğan'a aitti.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:09
- Kerim Antalya’ya
Toplam 5
Yorum
bjk kerimin yerine babeli düşünüyoranız pes artık sizlere
- Sosa heyecanı
Toplam 9
Yorum
Lazer1903 gelsin gelsin ne verecekse fenerbahçeye
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 10
Yorum
Baron ttffden yanit gelmis artik fenerbahceliler mutlu olsun diye sirf fenerbahceye ozel ofsayt fouller kalkacakmis
Yasemin Can'ın Avrupa rekoru onandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.