 Yasemin Can'ın Avrupa rekoru onandı – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Yasemin Can'ın Avrupa rekoru onandı

    Yasemin Can'ın Avrupa rekoru onandı

    Avrupa Atletizm Birliği, Yasemin Can'ın 2016 Rio Olimpiyatları'nda kırdığı 10 bin metre Avrupa 23 yaş altı rekorunu tescil etti.

    Avrupa şampiyonu milli atlet Yasemin Can'ın, 23 yaş altında kırdığı 10 bin metre Avrupa rekoru tescil edildi.

    Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20 yaşındaki milli atletin, 2016 Rio Olimpiyatları'nda, 10 bin metrede kırdığı 23 yaş altı Avrupa rekoru, Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından tescillendi.

    Yasemin'in, Rio'da 6. sırayı elde ettiği 30:26.41'lik derecesi, 23 yaş altında yeni Avrupa rekoru oldu. Bu dalda daha önceki rekor, 31:44.86 ile bir diğer milli atlet Meryem Erdoğan'a aitti.

    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:09
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