 İtalya’da tarihi zafer – Fotomaç – 12 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İtalya’da tarihi zafer

    İtalya’da tarihi zafer

    Milli atletlerimiz, İtalya'da yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'nda tarih yazdı.

    Erkeklerde Aras Kaya, kadınlarda da Yasemin Can, rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. 27 dakika 39 saniyelik bir dereceyle koşan Aras, birincilik kürsüsüne çıktı, diğer milli sporcumuz Polat Arıkan ise 3 saniye farkla ikinci oldu. Kadınlarda 24 dakika 46 saniye ile yarışı tamamlayan Yasemin, 20. yaş gününde Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. Meryem Akdağ da bu yarışta gümüş madalya kazandı. Madalya sıralamasında da Türkiye zirveye çıkarken, Büyük Britanya ikinci, Almanya da 3.'lükte kaldı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İtalya’da tarihi zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.