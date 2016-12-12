İtalya’da tarihi zafer

Milli atletlerimiz, İtalya'da yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'nda tarih yazdı.

Erkeklerde Aras Kaya, kadınlarda da Yasemin Can, rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. 27 dakika 39 saniyelik bir dereceyle koşan Aras, birincilik kürsüsüne çıktı, diğer milli sporcumuz Polat Arıkan ise 3 saniye farkla ikinci oldu. Kadınlarda 24 dakika 46 saniye ile yarışı tamamlayan Yasemin, 20. yaş gününde Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. Meryem Akdağ da bu yarışta gümüş madalya kazandı. Madalya sıralamasında da Türkiye zirveye çıkarken, Büyük Britanya ikinci, Almanya da 3.'lükte kaldı.