 2024 Olimpiyatları'na aday 3 şehir belli oldu – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    'na aday 3 şehir belli oldu

    2024 Olimpiyatları'na aday 3 şehir belli oldu

    2024 Yaz Oyunları'na ev sahipliği için Los Angeles, Budapeşte ve Paris kentlerinin adaylıklarını bir sonraki aşamaya taşıyarak sürdürdüğü bildirildi.

    Los Angeles, Budapeşte ve Paris, 2024'de düzenlenecek oyunlarına ev sahipliği için yarışa devam ediyor

    İsviçre'nin Lozan kentindeki Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yürütme Kurulu toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, 2024'te yapılacak yaz olimpiyat oyunlarında ABD'nin Los Angeles, Macaristan'ın Budapeşte ve Fransa'nın Paris şehirlerinin ev sahipliği için mücadele edecek 3 kent olarak adaylık sürecinde bir sonraki aşamaya geçtiği belirtildi.

    Oyunları düzenleyecek kent, Eylül 2017'de Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 130. IOC Kongresi'nde açıklanacak.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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