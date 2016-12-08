2024 Olimpiyatları'na aday 3 şehir belli oldu

Los Angeles, Budapeşte ve Paris, 2024'de düzenlenecek olimpiyat oyunlarına ev sahipliği için yarışa devam ediyor

İsviçre'nin Lozan kentindeki Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yürütme Kurulu toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, 2024'te yapılacak yaz olimpiyat oyunlarında ABD'nin Los Angeles, Macaristan'ın Budapeşte ve Fransa'nın Paris şehirlerinin ev sahipliği için mücadele edecek 3 kent olarak adaylık sürecinde bir sonraki aşamaya geçtiği belirtildi.

Oyunları düzenleyecek kent, Eylül 2017'de Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 130. IOC Kongresi'nde açıklanacak.