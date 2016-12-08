2024 Olimpiyatları'na aday 3 şehir belli oldu
2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için Los Angeles, Budapeşte ve Paris kentlerinin adaylıklarını bir sonraki aşamaya taşıyarak sürdürdüğü bildirildi.
İsviçre'nin Lozan kentindeki Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yürütme Kurulu toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, 2024'te yapılacak yaz olimpiyat oyunlarında ABD'nin Los Angeles, Macaristan'ın Budapeşte ve Fransa'nın Paris şehirlerinin ev sahipliği için mücadele edecek 3 kent olarak adaylık sürecinde bir sonraki aşamaya geçtiği belirtildi.
Oyunları düzenleyecek kent, Eylül 2017'de Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 130. IOC Kongresi'nde açıklanacak.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:18
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mustafa barcelona van der wieli anca malzemeci diye alır
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Zapata UEFA kendini sorustursun yada bu hakem bozuntusu yamugun hakemlik lisansini iptal etsin.
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izmirli izleme komitesi fener bahçe feyenoord maçını izleyin kanat oyuncusu elia ya bakın duman etti ilgilensenize 3.5 bonservisi var yollayın mustafayı arası alın onu
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