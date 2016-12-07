Bakan Kılıç: “Antrenör açığımız var"
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda istedikleri başarıyı elde edemediklerini ve ülke olarak antrenör açıklarının olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen '2016 Sporun Enleri' programına katıldı.
Programda Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun spor şehri. Spor şehri olmaktan gurur duyan, 19 Mayıs kimliği ile gurur duyan, Samsun kendini spora yönelik bir alt yapıda hazırlıyor. 2019 Cumhuriyetimizin 100. yılı olmak ile birlikte 2023 yılında yapılacak birçok etkinliğin 2019 yılında da birçok etkinliği Samsun'da da yapılmasına yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Dünya Judo Şampiyonu Samet Bulut'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez, 70 ildeki amatör sporlarda sağlıkçıların olduğunu büyük illerde de yüzde 70'lere kadar geldiklerini söyledi.
Bakan Kılıç: "Bizim ülke olarak antrenör açığımız var"
2016 Rio Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda istedikleri başarıyı elde edemediklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Paralimpikte çok kısa bir geçmişi olan noktadaydık ve orada başarılıydık. Ama olimpiyat oyunlarında istediğimiz başarıyı elde edemedik. Türkiye'nin potansiyeline uygun olan başarıyı elde edemedik. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu sebeplerle ilgili olarak da masaya yatırılan ciddi çalışmalar var. Bunu gelecekte göreceğiz. Değişimler de yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz. Öncelikli olan şey, zihnimizin içerisindeki düşünce yapısını ve spora, sporcuya, yetiştirme tarzına ve ona yaklaşımımızdaki değişikliktir. Bizim ülke olarak antrenör açığımız var. Türkiye'nin maddi kaynak sıkıntısı yok. Spora 300 milyon liranın üzerinde yatırım yapan bir ülkemiz var" şeklinde konuştu.
Türkiye ve dünyada dereceye giren Samsunlu sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez ve protokol üyeleri verdi.
Programa ayrıca Garnizon Komutanı J.Alb. Ünsal Ağaoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, sporcular ve hakemler katıldı.
Programda Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun spor şehri. Spor şehri olmaktan gurur duyan, 19 Mayıs kimliği ile gurur duyan, Samsun kendini spora yönelik bir alt yapıda hazırlıyor. 2019 Cumhuriyetimizin 100. yılı olmak ile birlikte 2023 yılında yapılacak birçok etkinliğin 2019 yılında da birçok etkinliği Samsun'da da yapılmasına yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Dünya Judo Şampiyonu Samet Bulut'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez, 70 ildeki amatör sporlarda sağlıkçıların olduğunu büyük illerde de yüzde 70'lere kadar geldiklerini söyledi.
Bakan Kılıç: "Bizim ülke olarak antrenör açığımız var"
2016 Rio Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda istedikleri başarıyı elde edemediklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Paralimpikte çok kısa bir geçmişi olan noktadaydık ve orada başarılıydık. Ama olimpiyat oyunlarında istediğimiz başarıyı elde edemedik. Türkiye'nin potansiyeline uygun olan başarıyı elde edemedik. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu sebeplerle ilgili olarak da masaya yatırılan ciddi çalışmalar var. Bunu gelecekte göreceğiz. Değişimler de yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz. Öncelikli olan şey, zihnimizin içerisindeki düşünce yapısını ve spora, sporcuya, yetiştirme tarzına ve ona yaklaşımımızdaki değişikliktir. Bizim ülke olarak antrenör açığımız var. Türkiye'nin maddi kaynak sıkıntısı yok. Spora 300 milyon liranın üzerinde yatırım yapan bir ülkemiz var" şeklinde konuştu.
Türkiye ve dünyada dereceye giren Samsunlu sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez ve protokol üyeleri verdi.
Programa ayrıca Garnizon Komutanı J.Alb. Ünsal Ağaoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, sporcular ve hakemler katıldı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bunun adı Türk düşmanlığıdır
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arda hakemin hakemlikle alakası yok şortunu cekemeyen hagem olamaz gelsin birde ben ona gösterem kırmız
- Beşiktaş'a borsada kötü haber
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Oley Beter olun deli kanli hakkem miş
- Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti!
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doğan tüm gözler sendeyken sebepsiz bi kavga hangi insan cıkarır? o güvenlik görevlisi ne dedi acaba? da tutamadı kendini....
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