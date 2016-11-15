Hayranlarını üzecek karar

Bolt, ülkesinin başkenti Kingston'da Alman Sky Sport News televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşlandıkça daha çok şeyi feda etmek ve daha disiplinli olmak gerektiğini vurgulayarak, bu kadar disiplinli olduğunu düşünmediğini belirtti.

Bulunduğu yere gelmek için çok zahmet çektiğini anlatan Bolt, "Rio 2016 katıldığınız son olimpiyat mıydı?" sorusuna "Kesinlikle" yanıtını verdi. İki sene sonra dünyanın en hızlı atleti olamayacağını belirten 30 yaşındaki sporcu, "Vaktin ne zaman geldiğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Yarışlarda yenilip rezil olmak istemediğini söyleyen erkekler 100 ve 200 metre dünya rekorunun sahibi Bolt, "Londra'da düzenlenecek 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası son mu olacak?" sorusunu da "Evet, öyle olacak." diye cevapladı.