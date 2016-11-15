Hayranlarını üzecek karar
Dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 2017'de Londra’da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ardından kariyerini sonlandırma kararının kesin olduğunu açıkladı.
Bulunduğu yere gelmek için çok zahmet çektiğini anlatan Bolt, "Rio 2016 katıldığınız son olimpiyat mıydı?" sorusuna "Kesinlikle" yanıtını verdi. İki sene sonra dünyanın en hızlı atleti olamayacağını belirten 30 yaşındaki sporcu, "Vaktin ne zaman geldiğini biliyorum." ifadesini kullandı.
Yarışlarda yenilip rezil olmak istemediğini söyleyen erkekler 100 ve 200 metre dünya rekorunun sahibi Bolt, "Londra'da düzenlenecek 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası son mu olacak?" sorusunu da "Evet, öyle olacak." diye cevapladı.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 16:57
- F.Bahçe'ye sert yanıt
Toplam 17
Yorum
gs bizde degil de siz de tescilli ayı çok 6-0 baş bir şeyinizde yok yine kupa finalinde sizi kafese koyarız
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 67
Yorum
Akyuz Dogru soylemis, siz dunyanin bu macimi bekledigini saniyordunuz. Birakin kendinizi dev aynasinda gormeyi...
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 67
Yorum
fayki Adam haklı. türkiye ligini bizden başka hangi ülke izliyor. Kendimize yediremiyoruz ama durum bu. Biz millet olarak katar ligini takip ediyor muyuz.YOOO.
Hayranlarını üzecek karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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