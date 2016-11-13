Vodafone 38. İstanbul Maratonu başladı

Organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın saat 09.00'da verdiği startla başladı.

Şehitlerin anısına saygı amacıyla koşu start noktalarında tabanca kullanılmadı. Koşular, hoparlörden verilen korna sesiyle başlatıldı.

Maratonda katılımcı sayısı 10 bin, 15 kilometre yarışında 12 bin 500 ve 10 kilometre yarışında ise 15 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı.

PARKUR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan maratonda atletler, köprüyü geçtikten sonra, Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak.

Galata Köprüsü'nden sonra Eyüp'e yönelen maratoncular, Feshane'den sonra dönüş yaparak Unkapanı üzerinden Yenikapı'ya inecek. Bakırköy'den yapılan dönüşle sahilden Gülhane Parkı'na kadar uzanan parkur, parkın içinden geçerek Sultanahmet'e çıkacak. Yarış, At Meydanı'nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında son bulacak.

TOPLAM 887 BİN DOLAR DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK

Organizasyon kapsamında dereceye giren sporculara toplam 887 bin dolar ödül dağıtılacak.

Maraton genel klasmanında toplam 216 bin dolar ödül konulurken, kadınlar ve erkeklerde ilk 5 sırayı alan sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 10 bin ve 8 bin dolar kazanacak.

Maraton zaman bonusu olarak ise toplam 550 bin dolar ödül verileceği aktarıldı.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: YENİKAPI RUHUYLA HEP BERABER YÜRÜYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Organizasyonun "Kahramanlar Koşusu" adı altında gerçekleştirilen halk koşusu etabının startını verenler arasında yer alan ve ardından vatandaşlara birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyen Akif Çağatay Kılıç, yürüyüş esnasında açıklamalarda bulundu.

Bu organizasyonda yer almanın önemini vurgulayan Bakan Kılıç, "Vatandaşlarımız, 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak üzere adlandırılan bu maratonu, yoğun katılımlarıyla çok farklı bir noktaya taşıdılar." dedi.

Akif Çağatay Kılıç, Fetullahçı Törör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşları andıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verip, köprüye gelerek burada şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin birliği ve beraberliği için mücadele eden herkesi anıyoruz. Bugün buradaki beraberlik, onların fedakarlıklarını en iyi şekilde yaşatmanın görüntülerinden birisi. Görüyorsunuz burada hiçbir sıkıntı yok. Milletimiz bir arada, hep beraber. Farklı düşünceler, farklı siyasi partilere gönül vermiş olanlar, birliktelik içerisinde. Yenikapı ruhuyla hep beraber yürüyoruz."