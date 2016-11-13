Şehitler için koşuyoruz
15 Temmuz gecesi hain FETÖ’cülerin kurşunlarıyla yaşamlarını yitiren kahramanlarımızın anısına Boğaz Köprüsü’nün adı değişmişti. Yeni adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmuştu. İşte tarihi İstanbul Maratonu, bu yıl Asya’yı Avrupa’ya, Doğu’yu, Batı’ya bizi ise birbirimize sımsıkı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde koşulacak. Şehit yakınları da katılacak.
HALKIN İLGİSİ BÜYÜK
Bu yıl "Kahramanlar Koşusu" adı altında düzenlenecek halk koşusuna da ilgi büyük. Halk koşusu, Altunizade'den saat 09.30'da başlayacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçecek olan vatandaşlar yarışı Dolmabahçe parkurunda tamamlayacak. Organizasyonun en çok ilgi çeken etabına çok sayıda kurum, şirket, dernek ve sivil toplum kuruluşları katılıyor. Halkımız Türk bayraklarıyla müthiş bir görüntü oluşturacak.
Yılmaz ŞENOL
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:28
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
Şehitler için koşuyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.