 Şehitler için koşuyoruz – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Şehitler için koşuyoruz

    Şehitler için koşuyoruz

    15 Temmuz gecesi hain FETÖ’cülerin kurşunlarıyla yaşamlarını yitiren kahramanlarımızın anısına Boğaz Köprüsü’nün adı değişmişti. Yeni adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmuştu. İşte tarihi İstanbul Maratonu, bu yıl Asya’yı Avrupa’ya, Doğu’yu, Batı’ya bizi ise birbirimize sımsıkı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde koşulacak. Şehit yakınları da katılacak.

    TÜR KİYE tarihinin en alçak saldırısı 15 Temmuz gecesi gerçekleşmişti. FETÖ'cü hainlerin ilk saldırdıkları yerden biri de eski adıyla Boğaz Köprüsü olmuştu. O karanlık gecede köprüde şehitler vermiştik. Boğaz Köprüsü'nün adı da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti. yıl "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla yaşamlarını vatan aşkıyla hiçe sayan kahramanlar anısına koşulacak. 10 binler, 15 Temmuz gecesi kaybettiğimiz şehitlerimizi anacak.

    HALKIN İLGİSİ BÜYÜK
    Bu yıl "Kahramanlar Koşusu" adı altında düzenlenecek halk koşusuna da ilgi büyük. Halk koşusu, Altunizade'den saat 09.30'da başlayacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçecek olan vatandaşlar yarışı Dolmabahçe parkurunda tamamlayacak. Organizasyonun en çok ilgi çeken etabına çok sayıda kurum, şirket, dernek ve sivil toplum kuruluşları katılıyor. Halkımız Türk bayraklarıyla müthiş bir görüntü oluşturacak.

    Yılmaz ŞENOL
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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