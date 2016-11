Ödüller sahiplerini buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl "Türkiye Aşkına, Şehitler Anısına" temasıyla koşulan Vodafone İstanbul Maratonu'na 120 ülkeden 30 bine yakın sporcu katıldı. Yüz binlerce İstanbullu da "Kahramanlar Koşusu" ile Asya'dan Avrupa'ya geçti.

42,195 km, 15 km ve 10 km koşuları ile "Kahramanlar Koşusu" olmak üzere 4 ana kategoride tamamlanan maratona 120 ülkeden 30 bine yakın sporcu katıldı. Yüz binlerce İstanbullu da "Kahramanlar Koşusu" ile Asya'dan Avrupa'ya geçti. Maraton kapsamında 100'e yakın şehit yakını ve gazi de koşucu startları verildikten sonra 93 metrelik Türk bayrağı ile köprüyü geçti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor AŞ tarafından bu yıl, "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nu, erkeklerde Evans Kiplagat, kadınlarda ise Agnes Jeruto Barsosio kazandı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın startını verdiği 42 kilometre 195 metrelik maratonda, Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat erkeklerde ilk sırada yer aldı.



Erkeklerde Etiyopyalı atlet Shura Kitata Tola ikinci olurken, Kenyalı Peter Kiptoo Kiplagat ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Evans Kiplagat koşuyu 2.13.30, Tola 2.14.08 ve Peter Kiptoo Kiplagat da 2.14.33'lük dereceyle bitirdi.

KADINLARDA BİRİNCİ KENYALI BARSOSİO

Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda Kenyalı Agnes Jeruto Barsosio birinci oldu. Kadınlarda ikinci ve üçüncü sırayı Etiyopyalı atletler Sechale Adugna Dalasa ve Rahma Tusa Chota elde etti. Maratonu Barsosio 2.28.25, Dalasa 2.33.37 ve Chota 2.35.44'lük dereceyle tamamladı.

TÜRK ATLETLERDE EN İYİ DERECE GİRMALEGESSE'NİN

Maratonda erkeklerde Türkiye adına en iyi dereceyi Mert Girmalegesse elde etti. Etiyopya asıllı milli atlet, yarışı 2.17.57'lik derecesiyle 7. sırada bitirdi. Bekir Karayel ise 2.22.31'lik derecesiyle 8. oldu. Kadınlarda Türkler sıralamasında birinciliği elde eden Esma Aydemir, genel sıralamada 4. oldu. Fadime Çelik'in 5. sırada bitirdiği yarışı Senem Eser 6. tamamladı. Aydemir yarışı 2.40.28, Çelik 2.40.31, Senem Eser ise 2.41.09'luk dereceyle bitirdi.

YASEMİN CAN 15 KİLOMETREDE ŞAMPİYON

Kadınlar 15 kilometre yarışını, Etiyopya asıllı Türk atlet Yasemin Can birinci sırada tamamladı. Yasemin 48.40'lık dereceyle yarışı bitirirken, Etiyopyalı Gebiyanesh Ayele Degamu ikinci, aynı ülkeden Buzunesh Getachew Gudeta da üçüncü sırada yer aldı. Bu kategoride, erkeklerde Etiyopyalı atlet Jemal Yimer 44.14'lük derecesiyle birinci oldu. Yarışı, Etiyopyalı Gizachev Hailun ikinci, Kenyalı Bernard Kiprop Koech de üçüncü bitirdi.



ÖDÜLLERİ BAKAN KILIÇ VERDİ

Maratonun ardından düzenlenen törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, maratonda erkeklerde birinci olan Evans Kiplagat'a ödülünü verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, başkan vekili Göksel Gümüşdağ ile Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, dereceye giren diğer sporculara ödüllerini takdim etti. Maratonda erkeklerde ve kadınlarda birinci olan Kiplagat ile Barsosio, ellişer bin dolar para ödülünün sahibi oldu. İkinciler yirmi beşer bin dolar kazanırken, üçüncüler on beşer bin dolar ödül aldı.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: YENİKAPI RUHUYLA HEP BERABER YÜRÜYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Organizasyonun "Kahramanlar Koşusu" adı altında gerçekleştirilen halk koşusu etabının startını verenler arasında yer alan ve ardından vatandaşlara birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyen Akif Çağatay Kılıç, yürüyüş esnasında açıklamalarda bulundu.

Bu organizasyonda yer almanın önemini vurgulayan Bakan Kılıç, "Vatandaşlarımız, 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak üzere adlandırılan bu maratonu, yoğun katılımlarıyla çok farklı bir noktaya taşıdılar." dedi.

Akif Çağatay Kılıç, Fetullahçı Törör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşları andıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verip, köprüye gelerek burada şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin birliği ve beraberliği için mücadele eden herkesi anıyoruz. Bugün buradaki beraberlik, onların fedakarlıklarını en iyi şekilde yaşatmanın görüntülerinden birisi. Görüyorsunuz burada hiçbir sıkıntı yok. Milletimiz bir arada, hep beraber. Farklı düşünceler, farklı siyasi partilere gönül vermiş olanlar, birliktelik içerisinde. Yenikapı ruhuyla hep beraber yürüyoruz."

DEEGAN: "DÜNYANIN EN BÜYÜK 7 MARATONUNDAN BİRİNİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, 15 Temmuz tarihinde Türkiye'nin demokratik kurumlarına ve demokrasisine karşı yapılan saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin ikinci en büyük uluslararası doğrudan yatırımı olarak, 10 yıldır faaliyet gösterdiğimiz bu pazara güven ve bağlılığımız sürüyor. Türkiye'nin dijital geleceğine öncülük etme hedefiyle yatırımlarımıza aynı hız ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bu yıl beşinci kez ismimizi verdiğimiz Vodafone İstanbul Maratonu da Türkiye pazarına olan bağlılığımızın göstergelerinden birini oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce sporcunun katılımıyla 'Türkiye Aşkına Şehitler Anısına' koşulan maratona bu yıl da destek vermekten gurur ve mutluluk duyduk. Vodafone İstanbul Maratonu'nu dünyanın en büyük 7 maratonundan biri yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefle, iletişim gücümüzü ve global bilgi birikimimizi kullanarak bir yandan yarışın kalitesini bir yandan da maratona ilişkin farkındalığı ve izlenirliği artırmaya devam edeceğiz."