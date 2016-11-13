Kadınlarda Kenyalı Barsosio birinci oldu
Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda Kenyalı Agnes Jeruto Barsosio birinci oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonu, Agnes Jeruto Barsosio ilk sırada bitirdi.
Maratonda Etiyopyalı Sechale Adugna Dalasa ikinci, aynı ülkeden Rahma Tusa Chota da üçüncü sırada yer aldı.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:59
- Necip yarıda bıraktı
Toplam 2
Yorum
Besiktaşlı Yıllardır takımda olan biridir necip cocukluğundan beri Olcay almanya 2. ligde yedek kalırken necip kadrodaydı en kritik anlarda ne toplar kestiği ortada, olcayın hala 2 sene önce attığı 10 golu konuşuyoruz olcay bitmiş türkiye ligi için yetersiz sistemede uymuyor.
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi En iyi futbol oynayan maçı kazansın
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 3
Yorum
genckartal helal talisca amatör ruhun profesyonel davranışın tam bir kartalsın
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