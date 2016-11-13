 Kadınlarda Kenyalı Barsosio birinci oldu – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Kadınlarda Kenyalı Barsosio birinci oldu

    Kadınlarda Kenyalı Barsosio birinci oldu

    'nda kadınlarda Kenyalı birinci oldu.

    gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonu, Agnes Jeruto Barsosio ilk sırada bitirdi.

    Maratonda Etiyopyalı ikinci, aynı ülkeden da üçüncü sırada yer aldı.

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:59
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