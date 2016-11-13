Erkeklerde Evans Kıplagat kazandı
Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Azerbaycanlı Evans Kıplagat birinci oldu.
Azerbaycan adına yarışan Kenya asıllı Evans Kıplagat, son metrelere tek başına girerken erkekler yarışını 2 saat 13 dakika 28 saniyelik derecesi ile kazandı.
Kıplagat geçen sene 42 km'lik maratonda 2. olmuştu. 2012'de ise 3.'lük elde etmişti.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:00
- Olcay Şahan’a şok tepki
Toplam 3
Yorum
ümit özkan her zaman yeteneksiz ve kabiliyetsizdin koşarak kapatıyordun artık onada gücün kalmadı takke düştü kel göründü
- Yanal’dan taraftara çağrı
Toplam 2
Yorum
ahmet çamur takım fb dir onun içinmi avrupada rezil oluyosunuz
- Ekici kalacak
Toplam 3
Yorum
isminiz mehmet ekici trabzonspora faydalı olan futbolcu bu tarz futbolcularla uzun vadeli sözleşme yapılmalı
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