 Erkeklerde Evans Kıplagat kazandı – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Erkeklerde Evans Kıplagat kazandı

    Erkeklerde Evans Kıplagat kazandı

    'nda erkeklerde Azerbaycanlı Evans Kıplagat birinci oldu.

    Azerbaycan adına yarışan Kenya asıllı Evans Kıplagat, son metrelere tek başına girerken erkekler yarışını 2 saat 13 dakika 28 saniyelik derecesi ile kazandı.

    Kıplagat geçen sene 42 km'lik maratonda 2. olmuştu. 2012'de ise 3.'lük elde etmişti.

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:00
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