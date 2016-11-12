15 Temmuz aşkına
Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nun basın toplantısı yapıldı. ‘15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz’ sloganıyla yarın yapılacak maratonun anlamına vurgu yapan İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, “Tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Bu yılki maratonu isminden dolayı çok daha fazla önemsiyoruz” dedi
İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek 216 bin dolar ödüllü, yaklaşık 30 bin kişinin katılmasının beklendiği Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı. Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda, Maraton ve Spor Fuarı'ndaki toplantıya İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İBB Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı. GÖKSEL Gümüşdağ, bu yıl maratonun 15 Temmuz Şehitleri için koşulacağını ve bu yüzden çok anlamlı bir yarış olacağını vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi her şey maratonun startının yapılacağı yerde başladı. Köprümüzün adı da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişti. Dolayısıyla sponsorumuz Vodafone ve Spor AŞ'yle istişare sonucu '15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz' sloganıyla maratona başlayacağız. BU çok anlamlı. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sporun birleştirici gücünün farkındayız. Bu yılki maratonu isminden dolayı çok daha fazla önemsiyoruz. Dünyanın en önemli maratonu olma hedefindeyiz. 2020'de dünyanın majör maratonlarından biri olacağız" diye konuştu.
ŞEHİTLER ANISINA
Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, bu yılki maratonun Türkiye için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Buruk, "Maraton, 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek. Bu nedenle, maratonumuzun temasını 'Türkiye Aşkına Şehitler Anısına' olarak belirledik" bilgisini verdi.
'MİLLİ İRADEYLE KÖPRÜ KAPANIR'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun sportif faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk da içerdiğinin altını çizdi. Spor AŞ Genel Müdürü, bu yıl 15 Temmuz Şehitleri anısına maratonda koşacaklarını belirtip, milli irade ve milletin isteğinin gücüne vurgu yaptı. Özbayraktar, "Maratonda vereceğimiz mesaj boynumuzun borcu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak maratonun da doğru mesaj vermesi gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Kadir Topbaş'ın talimatıyla bu yönde çalışmalar yaptık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün milli irade olduğu zaman, milletimiz istediği zaman, sadece sportif organizasyon için kapanacağını birlikte göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
90 ELİT ATLET BOY GÖSTERECEK
Maratona 28'i Türk olmak üzere 90 elit atlet katılacak. Yabancı atletler Belarus, Eritre, Etiyopya, G.Afrika, Kenya, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden gelecek. Erkeklerde Etiyopyalı T.Jufar Robi favori olarak öne çıkıyor. Kadınlarda ise Kenyalı Agnes Barsosio favori.
ŞEHİTLER ANISINA
Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, bu yılki maratonun Türkiye için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Buruk, "Maraton, 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek. Bu nedenle, maratonumuzun temasını 'Türkiye Aşkına Şehitler Anısına' olarak belirledik" bilgisini verdi.
'MİLLİ İRADEYLE KÖPRÜ KAPANIR'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun sportif faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk da içerdiğinin altını çizdi. Spor AŞ Genel Müdürü, bu yıl 15 Temmuz Şehitleri anısına maratonda koşacaklarını belirtip, milli irade ve milletin isteğinin gücüne vurgu yaptı. Özbayraktar, "Maratonda vereceğimiz mesaj boynumuzun borcu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak maratonun da doğru mesaj vermesi gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Kadir Topbaş'ın talimatıyla bu yönde çalışmalar yaptık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün milli irade olduğu zaman, milletimiz istediği zaman, sadece sportif organizasyon için kapanacağını birlikte göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
90 ELİT ATLET BOY GÖSTERECEK
Maratona 28'i Türk olmak üzere 90 elit atlet katılacak. Yabancı atletler Belarus, Eritre, Etiyopya, G.Afrika, Kenya, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden gelecek. Erkeklerde Etiyopyalı T.Jufar Robi favori olarak öne çıkıyor. Kadınlarda ise Kenyalı Agnes Barsosio favori.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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