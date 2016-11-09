Vodafone İstanbul Maratonunda 90 elit atlet yarışacak

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor AŞ tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 'Türkiye Aşkına Şehitler Anısına' temasıyla 13 Kasım'da koşulacak Vodafone 38. İstanbul Maratonuna 28'i Türk olmak üzere 90 elit atlet katılacak.

Vodafone'un bu yıl 5. kez ismini vereceği maratonda birincilik için mücadele edecek yabancı atletler Belarus, Eritre, Etiyopya, Güney Afrika, Kenya, Rusya ve Ukrayna gibi farklı ülkelerden gelecek. Vodafone 38. İstanbul Maratonunda parkur ve katılım rekoru kırılması bekleniyor.

Erkeklerde Etiyopyalı Tariku Jufar Robi favori isim olarak öne çıkıyor. Etiyopyalı atletler Birhanu Gedefa ve Shura Kitata Tola, Ukraynalı atlet Olekandr Sitkovskyy, Kenyalı atletler Vincent Kiprop Chepkok ve Peter Kiptoo Kiplagat ile Cibutili atlet Mümin Gala da favori atletler arasında gösteriliyor.

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Agnes Barsosio favori olarak gösterilirken, Etiyopyalı Fatuma Sado ve Sechale Dalasa ile Litvanyalı Diana Lobacevske'de favoriler arasında yer alıyor.

Çipli koşucu sayısının Vodafone'nun sponsorluğuyla birlikte 2011'den bu yana yaklaşık 4 kat artığı maratona bu sene 30 bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.