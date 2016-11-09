 Anlamlı maraton – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Anlamlı maraton

    Anlamlı maraton
    (TOFD) ile 'Yol arkadaşım olur musun?' sloganıyla başlayan ve 13 Kasım'da yapılacak 'nda TOFD koşucuları, özel olarak tasarlanmış koşu tişörtlerini giyecek. 15 km, 10 km ve halk koşusunun yer aldığı parkurun birincisine ise ödül var.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:19
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