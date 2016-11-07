New York Maratonu'nda 50 bin kişi koştu
İLKİ 1970 yılında yapılan ve 127 kişinin katılıp, yalnızca 55 kişinin bitiş çizgisine varmayı başardığı New York Maratonu'na bu yıl 50 bin kişi katıldı.
New York Maratonu'nu art arda üçüncü kez kazanan 34 yaşındaki Keitany, yarışı 2 saat 24 dakika 26 saniyede, ilk kez New York Maratonu'na katlan Ghebreslassie de 2 saat 7 dakika 51 saniyede tamamladı. Ghebreslassie, New York maratonunu kazanan en genç atlet oldu. Erkeklerde ikinciliği 2 saat 8 dakika 53 saniyeyle Kenyalı Lucas Rotich, üçüncülüğü ise 2 saat 11 dakika 23 saniyelik derecesiyle Somali doğumlu Amerikalı Abdi Abdirahman kazandı.
Kadınlarda Kenyalı Sally Kipyego 2 saat 28 dakika 1 saniyelik derecesiyle ikinci, ABD'li Molly Huddle 2 saat 28 dakika 13 saniyeyle üçüncü oldu. New York'un Staten Island bölgesinde başlayıp Brooklyn, Queens, Bronx semtlerinde süren ve Manhattan'da Central Park'ta bitiş çizgisine varılan maraton boyunca çok yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Binlerce kişinin yol kenarlarına dizilen barikatlar arasında alkışlarla, çığlıklarla koşuculara destek verdiği maratonda, ilginç kıyafetli koşucular da dikkat çekti. New York Maratonu'nda, neredeyse her köşe başında sivil ve resmi giysili polisler bulunurken, maraton güzergahında çok sayıda güvenlik kamerası da kullanıldı.
Maraton, polis helikopteri ile havadan da aralıksız olarak izlendi.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:51
- "Gözünüz arkada kalmasın"
Toplam 4
Yorum
Hacı Gözünü toprak doyursun
- Basketbolda hedef zafer
Toplam 10
Yorum
Beşiktaşlı Turgay Demir'e ne demeli maaşım gidecek diye kraldan çok kralcı.. Asıl bu adamın Beşiktaş semtine dahi alınmaması lazım... Ne zaman ben Beşiktaşlıyım diye ortaya bir yazar çıkar hemen objektif oluveririr. İlker Yağcıoğlu' nun ben objektif tek yorumunu görmedim.. Fenerbahçe forması eksik sırtında... Ama alışmışlar Beşiktaşlı objektif olur yok öyle yağma!!!
- Güneş’i dinle uçarsın
Toplam 3
Yorum
Ertan Kim ne derse desin çok iyi bir futbolcu, elinden tutup sabırla işlemek lazım. Yıldız futbolcu olmaması içinhiçbir sebep yok.
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