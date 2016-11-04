 Maratonda yeni dönem – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Maratonda yeni dönem

    Maratonda yeni dönem
    'nda bu yıl farklı bir uygulamaya gidilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını aldıktan sonra ilk kez koşulacak organizasyonda şehitlerin ruhuna saygı ve barışa hitaben tabanca atışı olmadan start verilecek.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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