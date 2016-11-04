Maratonda yeni dönem
Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda bu yıl farklı bir uygulamaya gidilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını aldıktan sonra ilk kez koşulacak organizasyonda şehitlerin ruhuna saygı ve barışa hitaben tabanca atışı olmadan start verilecek.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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