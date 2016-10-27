 Maratonda geri sayım – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Maratonda geri sayım

    Maratonda geri sayım
    İstanbul BB ve AŞ tarafından organize edilen Vodafone 38. İstanbul Maratonu için hazırlıklar sürüyor. 13 Kasım Pazar günü yapılacak maratonda sporcular, şehrin farklı noktalarından maraton alanına ulaşabilecek. Maratona katılacak sporcular, 07.00-07.30 saatleri arasında Taksim- Sultanahmet güzergahlarında tahsis edilen otobüslerle Anadolu Yakası'ndaki start alanlarına ulaştırılacak.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maratonda geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.