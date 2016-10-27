Maratonda geri sayım
İstanbul BB ve Spor AŞ tarafından organize edilen Vodafone 38. İstanbul Maratonu için hazırlıklar sürüyor. 13 Kasım Pazar günü yapılacak maratonda sporcular, şehrin farklı noktalarından maraton alanına ulaşabilecek. Maratona katılacak sporcular, 07.00-07.30 saatleri arasında Taksim- Sultanahmet güzergahlarında tahsis edilen otobüslerle Anadolu Yakası'ndaki start alanlarına ulaştırılacak.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk35 Ozan kim kardeş?
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