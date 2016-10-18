Yılın Atleti Ödülü'nün adayları belli oldu

IAAF'den yapılan açıklamada, "Yılın Atleti Ödülü" için mücadele edecek 10'ar erkek ve kadından oluşan aday listeleri duyuruldu.

Erkeklerde bu ödüle 5 defa layık görülen 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni atleti Jamaikalı Usain Bolt, ödülün son sahibi ABD'li dekatlet Ashton Eaton ve Büyük Britanya'nın uzun mesafede dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcusu Mo Farah, adaylar arasında yer aldı.

Kadınlarda ise çekiç atmada dünya rekortmeni Polonyalı Anita Wlodarczyk, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 100 ve 200 metrenin altın madalyalı ismi Jamaikalı Elaine Thompson ile uzun mesafede dünya ve olimpiyat şampiyonu Kenyalı Vivian Cheruiyot gibi isimler aday gösterildi.

Birliğin atletizm uzmanları paneli tarafından belirlenen aday listeleri şöyle:

Erkekler: Usain Bolt, Omar McLeod (Jamaika), Thiago Braz da Silva (Brezilya), Ashton Eaton, Christian Taylor (ABD), Mo Farah (Büyük Britanya), Eliud Kipchoge, Conselsus Kipruto, David Rudisha (Kenya), Wayde van Niekerk (Güney Afrika)

Kadınlar: Anita Wlodarczyk (Polonya), Almaz Ayana (Etiyopya), Ruth Beitia (İspanya), Vivian Cheruiyot (Kenya), Kendra Harrison (ABD), Caterine Ibarguen (Kolombiya), Ruth Jebet (Bahreyn), Sandra Perkovic (Hırvatistan), Caster Semenya (Güney Afrika), Elaine Thompson (Jamaika)

IAAF üyeleri ve sosyal medya üzerinden sporseverler tarafından 1 Kasım'a kadar yapılacak oylamanın ardından aday sayıları 3'e düşürülecek. Ödüller, 2 Aralık'ta Monaco'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Geçen yıl dağıtılan ödülleri, erkeklerde ABD'li dekatlet Ashton Eaton, kadınlarda da Etiyopyalı orta ve uzun mesafe koşucusu Genzebe Dibaba kazanmıştı.