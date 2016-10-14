 15 Temmuz Şehitleri için – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    15 Temmuz Şehitleri için

    15 Temmuz Şehitleri için

    Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nun sloganını açıklayan Göksel Gümüşdağ, “Her şey, maratonumuzun parkuru üzerindeki köprüde başladı” diye konuştu

    İBB AŞ tarafından organize edilen Vodafone 38. İstanbul Maratonu öncesi tanıtım toplantısı yapıldı. Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, İBB Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk hazır bulundu.

    13 Kasım'daki dev organizasyonun, '15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz' sloganıyla koşulacağını belirten Gümüşdağ, şöyle konuştu: Yüce Türk milleti, hepimizi derinden yaralayan bu ihanet girişimine gereken cevabı verdi. Her şey, maratonumuz parkuru üzerindeki köprüde başladı. En önemli startı vereceğiz.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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