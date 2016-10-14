15 Temmuz Şehitleri için
Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nun sloganını açıklayan Göksel Gümüşdağ, “Her şey, maratonumuzun parkuru üzerindeki köprüde başladı” diye konuştu
İBB Spor AŞ tarafından organize edilen Vodafone 38. İstanbul Maratonu öncesi tanıtım toplantısı yapıldı. Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, İBB Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk hazır bulundu.
13 Kasım'daki dev organizasyonun, '15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz' sloganıyla koşulacağını belirten Gümüşdağ, şöyle konuştu: Yüce Türk milleti, hepimizi derinden yaralayan bu ihanet girişimine gereken cevabı verdi. Her şey, maratonumuz parkuru üzerindeki köprüde başladı. En önemli startı vereceğiz.
13 Kasım'daki dev organizasyonun, '15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz' sloganıyla koşulacağını belirten Gümüşdağ, şöyle konuştu: Yüce Türk milleti, hepimizi derinden yaralayan bu ihanet girişimine gereken cevabı verdi. Her şey, maratonumuz parkuru üzerindeki köprüde başladı. En önemli startı vereceğiz.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
15 Temmuz Şehitleri için haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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