Atletizmde başkanlığa tek aday

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yapılacak genel kurul öncesinde sadece mevcut başkan Fatih Çintimar'ın başvuruda bulunduğu ve seçime tek aday olarak girileceği belirtildi.

Öte yandan eski milli atlet Zeki Öztürk'ün, gerekli olan 34 yeterli imzayı bulamadığı için aday olamadığı öğrenildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 23 Ekim Pazar günü yapılacak.