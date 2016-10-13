Atletizmde başkanlığa tek aday
Türkiye Atletizm Federasyonunun olağan genel kuruluna başkan Fatih Çintimar, tek aday olarak girecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yapılacak genel kurul öncesinde sadece mevcut başkan Fatih Çintimar'ın başvuruda bulunduğu ve seçime tek aday olarak girileceği belirtildi.
Öte yandan eski milli atlet Zeki Öztürk'ün, gerekli olan 34 yeterli imzayı bulamadığı için aday olamadığı öğrenildi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 23 Ekim Pazar günü yapılacak.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:31
- Tannane satışta
Toplam 1
Yorum
Murat Sat Brumayı 25 e al bu adamı
- Yıldırım Demirören A Spor'da
Toplam 2
Yorum
bu söz söylenince ne cevap verdi Mosturoğlu: "PFDK ikiye bölünmüş durumda" PFDK ikiye bölünmüş durumda. İki bölüm var. Kurul başkanı bu bölümlerden hangisine göre hareket ederse o bölümün kararı çıkıyor. Bu yüzden de PFDK'nın aynı olaylara takımdan takıma, futbolcudan futbolcuya göre değişen kararları var. Oy çokluğuyla hareket eden üyeler belli bir grup adına çalışıyor.
- Tribünler doldurulmalı
Toplam 1
Yorum
isminiz slm tscokseviyorumfurkanmetinbaskan
Atletizmde başkanlığa tek aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.