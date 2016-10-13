 Atletizmde başkanlığa tek aday – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Atletizmde başkanlığa tek aday

    Atletizmde başkanlığa tek aday

    Atletizm Federasyonunun olağan genel kuruluna başkan Fatih Çintimar, tek aday olarak girecek.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yapılacak genel kurul öncesinde sadece mevcut başkan Fatih Çintimar'ın başvuruda bulunduğu ve seçime tek aday olarak girileceği belirtildi.

    Öte yandan eski milli atlet Zeki Öztürk'ün, gerekli olan 34 yeterli imzayı bulamadığı için aday olamadığı öğrenildi.

    Atletizm Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu 23 Ekim Pazar günü yapılacak.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:31
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