Rus sporunda istifa

Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) Başkanı Alexander Zhukov 'un görevinden istifa edeceği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği basın toplantısında, ROK Başkanı Zhukov'un görevini bırakmak amacıyla kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Zhukov'un federasyon başkanlığından ayrılarak parlamentodaki başkan vekili sözcülüğü görevine odaklanmak istediğini kaydeden Putin, "Bu şüphesiz doğru bir karar ve tamamen destekliyoruz. Sporun gelişmesi için çok çabaladı ve umarım, bundan sonra da başarılı olur." ifadelerini kullandı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Rus sporcuların devlet desteğiyle sistematik olarak doping yaptığı gerekçesiyle 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmaması yönünde tavsiye raporu sunmuştu. Zhukov yönetimindeki ROK'un itirazının ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 389 Rus sporcudan 271'inin Rio'da yarışmasına izin vermişti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ise aynı gerekçeyle hiçbir Rus sporcunun Rio'da yarışmasına izin vermemişti.