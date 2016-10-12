Rus sporunda istifa
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Alexander Zhukov'un istifasını kabul ettiğini açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği basın toplantısında, ROK Başkanı Zhukov'un görevini bırakmak amacıyla kendisiyle görüştüğünü söyledi.
Zhukov'un federasyon başkanlığından ayrılarak parlamentodaki başkan vekili sözcülüğü görevine odaklanmak istediğini kaydeden Putin, "Bu şüphesiz doğru bir karar ve tamamen destekliyoruz. Sporun gelişmesi için çok çabaladı ve umarım, bundan sonra da başarılı olur." ifadelerini kullandı.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Rus sporcuların devlet desteğiyle sistematik olarak doping yaptığı gerekçesiyle 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmaması yönünde tavsiye raporu sunmuştu. Zhukov yönetimindeki ROK'un itirazının ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 389 Rus sporcudan 271'inin Rio'da yarışmasına izin vermişti.
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ise aynı gerekçeyle hiçbir Rus sporcunun Rio'da yarışmasına izin vermemişti.
Kaynak: AA
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:07
- ManU'yu bırak Alanya'ya bak
Toplam 4
Yorum
Turgay iki macida alacagiz
- Trabzonspor, Akhisar'a hazırlanıyor
Toplam 2
Yorum
MEMDUH CENGİZ Slm. Artık üzmeyin milyonları, inanin bütün moralimiz sıfır oluyor maçtan sonra, yaşama hevesimiz sizsiniz, bize huzur verin, mutluluk verin, sevindirin bizi, seçelim sizi!.
- Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor
Toplam 5
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Rahib inshAllah hem Turkiye hem Azerbaycan katilir
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