Arnavutluk'ta 2016 Tiran Maratonu yapıldı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bin 200 kişinin katılımıyla 2016 Tiran Maratonu düzenlendi.
Tiran Belediyesi ile Arnavutluk Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen maratondaki toplam beş farklı kategoride, Tiranlılar terk döktü.
Tiran Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 21 kilometre kategorisinde erkeklerde Ilir Kıllezi, kadınlarda ise Luiza Gega'nın birinci olduğu bildirildi.
10 kilometre kategorisinde ise erkeklerde Bledar Mesi, kadınlarda Deborah Keçi'nin birinciliği elde ettiği kaydedildi.
Maratonun ardından basın toplantısında konuşan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, düzenlenen maratonun başkent için bir başarı olduğunu ifade ederek, 13 Ekim'de Avrupa'nın onaylanmış maratonları arasında yer almaya hak kazanacaklarını umduklarını söyledi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:04
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Arnavutluk'ta 2016 Tiran Maratonu yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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