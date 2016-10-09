Arnavutluk'ta 2016 Tiran Maratonu yapıldı

Tiran Belediyesi ile Arnavutluk Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen maratondaki toplam beş farklı kategoride, Tiranlılar terk döktü.

Tiran Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 21 kilometre kategorisinde erkeklerde Ilir Kıllezi, kadınlarda ise Luiza Gega'nın birinci olduğu bildirildi.

10 kilometre kategorisinde ise erkeklerde Bledar Mesi, kadınlarda Deborah Keçi'nin birinciliği elde ettiği kaydedildi.

Maratonun ardından basın toplantısında konuşan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, düzenlenen maratonun başkent için bir başarı olduğunu ifade ederek, 13 Ekim'de Avrupa'nın onaylanmış maratonları arasında yer almaya hak kazanacaklarını umduklarını söyledi.